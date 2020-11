El entrenador del Recreativo de Huelva, Claudio Barragán, se ha referido este viernes a la Real Balompédica Linense, que el domingo (12:00) visitará el Nuevo Colombino, como un conjunto “al que es muy difícil meterle mano porque está siempre bien colocado y posicionado”.

“Es un equipo que está rentabilizando al cien por cien sus goles y en esta categoría creo que todo eso es importantísimo”, recalcó el preparador de los onubenses, haciendo hincapié en el mismo aspecto que un día antes habían señalado sus jugadores Chuli y Morcillo. “Es un rival tremendamente complicado que ha ganado sus dos partidos fuera de casa. Ahí está su punto fuerte”.

“Hemos preparado la semana para afrontar este encuentro de la mejor manera y esperemos que lo que hemos entrenado se refleje luego en el terreno de juego y podamos sacar el mayor beneficio. Llegamos con muchas ganas”, subrayó en la conferencia de prensa telemática concedida a los medios locales.

El exinternacional valenciano resta importancia al hecho de que su equipo, que tiene un encuentro pendiente con el San Fernando, solo haya sumado cuatro puntos de nueve posibles. "Ni miro la clasificación. Solamente me centro en el partido más inmediato y me centro en la Balona”, dijo con rotundidad.

El exjugador de Elche y Salamanca, pero recordado sobre todo por su paso por el SuperDepor aprovechó para aclarar que, en contra de lo que habían afirmado los medios locales, no tenía pensado cambiar de sistema en la visita al San Fernando que no llegó a producirse al detectarse un positivo de coronavirus en los de casa, colocando en la Isla una línea con tres centrales y cinco defensas: "Tengo claro el once. No voy a cambiar de sistema”, garantizó. "Soy siempre súper sincero y tengo que decir que ni leo ni escucho nada. Sólo la gente que tengo alrededor me informa”.

“Me llama un poco la atención e inclusive me han dicho que Morcillo dijo que íbamos a jugar con tres centrales. Eso no significa que en función del momento del partido podríamos formar esa defensa de cinco”, incidió. “La partida inicial del dibujo no era esa para el partido contra el San Fernando. No voy a dar pistas. No creo que ningún entrenador lo haga pero juegue quien juegue estoy convencido de que lo va a hacer a la perfección".

“Lo que quiero es que los futbolistas estén enchufados y me demuestren en el día a día en los entrenamientos que quieren estar ahí”, subrayó. “Estoy contentísimo con todos y no tengo problema con ninguno”.

“Hay tanta igualdad que cualquiera puede jugar en cualquier momento. Somos más de 20 futbolistas y todos tienen opciones de jugar. Me parece bien que se molesten pero tienen que demostrármelo en el día a día", comentó.

Por último, no descartaba que en algún encuentro Seth Vega y Chuli pudiesen salir como pareja titular en ataque. “Todos son compatibles y pueden jugar perfectamente los dos, y también él con Quiles o con Sillero. Entrenamos movimientos todos los días y creo que se conocen. Afortunadamente tenemos donde elegir y de qué manera afrontar cada partido. Para adquirir la mayor confianza que luego en los partidos nos dé tranquilidad cuando tengas el balón todos tenemos que autoexigirnos".

El míster albiazul también habló de otro centrocampista onubense, Adrián Moyano, que está en su casa confinado tras dar positivo en las pruebas PCR de Covid-19: "Tuvimos las pruebas y desafortunadamente se dio un positivo y todos los demás dimos negativos. El chaval ayer estaba con los síntomas de la fiebre. Hablé con él por la tarde y estaba preocupado pero también bastante animada. Creo que ahora mismo lo más importante es la salud de todo el mundo", dijo.