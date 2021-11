El doble reto de la Balona

La Real Balompédica, que comenzó la jornada empatada en la cuarta plaza, visita este domingo (12:00 en directo por Footters) al Atlético Baleares, segundo. Los albinegros, que no ganan fuera desde el 10 de abril, pero que no han perdido más que en un desplazamiento en el presente curso, visitan un feudo casi inexpugnable. Iván Martín, lesionado, Jéremy Saygbe e Ignacio Jáuregui, por decisión técnica, se quedan fuera de la lista de 20 viajeros a Palma de Mallorca. El técnico, Antonio Ruiz Romerito, podría repetir el once que doblegó al Sanluqueño.

Reto al cuadrado para una Balona decidida a crecer, que hilvana cinco jornadas sin perder en las que solo ha encajado un gol. Los albinegros, que tienen una cuenta pendiente con el triunfo a domicilio, precisan un marcador positivo para seguir agarrados a la zona noble de la clasificación, a la que poco a poco se van acercando los que aparecían como candidatos a comienzo del curso pero que tuvieron un arranque dubitativo.

Estos dos conjuntos se vieron las caras en pretemporada en el estadio Municipal de La Línea en un duelo que acabó con empate a un gol. Pero ya se sabe que en la mayor parte de las ocasiones, el parecido entre los encuentros estivales y los de competición es fruto de la casualidad.

Ficha técnica Atlético Baleares: René Román; Ferrone, Olaortua, Carlos Delgado, Vilarrasa; Canario, Armando, Cordero, José Fran; Dioni y Vinicius Tanque Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Masllorens, Chironi; Leandro Martínez, Antoñito, Dorrio y Gerard Oliva. Árbitro: José David Martínez Montalbán, de Águilas (Murcia). La única vez que se encontró con la Balona fue a finales de la temporada 2017-18. Empañó una buena actuación al conceder el gol del triunfo del Marbella (1-0) en una acción que llegó precedida de falta a Juampe. Hora: 12:00 (undécima jornada en el grupo II de Primera RFEF. En directo por Footters) Estadio: Balear, en Palma de Mallorca. Antecedentes: La Balompédica visitó al Atlético Baleares en dos ocasiones, ambas en Segunda división en la década de los 50 del siglo pasado. En las dos se impuso el conjunto de casa (5-0 y 2-0).

La Balompédica parte este sábado desde el Municipal con 20 futbolistas en la convocatoria. Se quedan en casa el lesionado Iván Martín además de dos jugadores inéditos en competición: Ignacio Jáuregui y Jéremy Saygbe, ambos por decisión del preparador. No es la primera ni aparenta ser la última vez que son los sacrificados.

Eso quiere decir que Romerito, que ya cuenta con Koroma y Coulibaly a pleno rendimiento, dispondrá para hacer frente al Atlético Baleares de: Nacho Miras y Mateusz Kania (porteros); Loren, Óscar Arryo, Fran Morante, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena y Dani Lavela (defensas); Chroni, Masllorens, Bandaogo, Coulibaly, Antoñito, Cham (centrocampistas); Dorrio, Leandro Martínez, Gerard Oliva, Alhassan Koroma y Fito Miranda (delanteros).

En cuanto a la alineación, no parece que se aventuren cambios. No sería sorpresa precisamente que comenzaran el duelo los mismos que derrotaron a un Sanluqueño que, como quedó patente este viernes con su triunfo en Murcia sobre el UCAM, era un enemigo muy complicado.

“Tenemos que ir a jugar de tú a tú, es un buen campo para hacer un buen partido y nosotros estamos con confianza, puede que les pese la primera derrota un poquito pero tienen un gran equipo. Nosotros no vamos a cambiar lo que estamos haciendo”, valoró el entrenador de la Balona.

'Ellos tienen a jugadores como Vinicius, Manel, Dioni... tops de la categoría, tienen muchas soluciones en el banquillo”, añadió. “Sabemos que tienen alguna baja pero también las hemos tenido y hemos sacado puntos, será complicado pero hay que intentar jugar con ese nerviosismo que pueden tener ellos por ser primeros, no podemos tener miedo a ningún equipo”.

Romerito no es ajeno a que su equipo tiene la asignatura por aprobar de vencer a domicilio, algo que recalca “es difícil” pero a lo que no se debe “renunciar en ningún campo”.

“Tenemos que dar ese pasito si queremos aspirar a algo más, necesitaremos sumar algunos puntos cuando no podamos hacerlo en casa, es una oportunidad bonita, si somos capaces de ponernos por delante a ellos les puede entrar las prisas y así se pueden desajustar algo más, esperemos meter un ritmo fuerte en la primera parte y a ver cómo se afronta en la segunda”, abundó.