El Baleares pasa página a su primera derrota y se centra en la Balona

El Atlético Baleares, que el próximo domingo (12:00, en directo por Footters) recibirá la visita de la Real Balompédica, pasa página a su primera derrota del presente curso, la que cosechó el pasado domingo en Castellón, y se centra en el duelo con los linenses, al que ya se enfrentaron en pretemporada, entonces con el resultado de empate de empate a un gol.

El delantero Dionisio Villalba Dioni ha ejercido de portavoz del plantel y a través de los medios del club ha expresado su convencimiento de que no es bueno dramatizar el primer resultado adverso, que además llegó a mano de otro de los favoritos, el Castellón. “Algún día llega la derrota, pasa en todas las ligas, hasta a los equipos favoritos, esto es fútbol y hay veces que se puede perder aun jugando bien”.

“En sensaciones el equipo se mereció más, pero esto es fútbol”, añade el malagueño, que subraya el potencial del Atlético Baleares: “Somos un equipo muy competitivo que nunca se da por vencido e incluso el otro día que perdimos tuvimos la opción de haber empatado”.

Dioni que ha jugado desde el Cádiz a la Cultural, pasando por el Udinese, Leganés, Hércules, Oviedo, Rácing de Santander, Fuelabrada... elogia a su próximo rival: “Es un equipo bien trabajado, peligroso arriba".

"Es verdad que el partido que jugamos en su campo [se refiere al duelo de pretemporada] fue duro, pero no tiene nada que ver con lo que sucederá ahora, que ahí no teníamos ritmo. Veníamos de la concentración de pretemporada, que entrenábamos mañana y tarde y no había tampoco mucho físico, y no creo que se vaya a parecer nada a aquel partido”.

Por último, el atacante destaca la importancia del regreso del público a los estadios, haciendo referencia al gran apoyo que reciben en el Estadio Balear: “Los aficionados son el jugador número 12 y está claro que nos hacen falta para esos momentos complicados, que siempre los hay y la verdad que pido que vengan, nos animen y estén con nosotros”.