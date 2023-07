Álex Guti, con ofertas de Primera Federación, pide a la Balona que le deje salir

El centrocampista algecireño Álex Guti ha comunicado a la Real Balompédica Linense que ha recibido varias ofertas de clubes de Primera Federación y ha solicitado al club, con el que tiene contrato una temporada más, que le abra puerta para poder aceptar una de ellas. Los albinegros saben que no pueden aferrarse a la cláusula de rescisión de contrato por su elevada cuantía, pero exigirá una importante compensación económica porque quieren seguir contando con los servicios del futbolista. Es más, le consideran una pieza importante de cara al proyecto de Segunda RFEF.

Tras consumarse las salidas de Loren (Atlético Baleares), Alhassan Koroma (Al-Shahaniah de la Segunda división de Catar) y Ángel de la Calzada (La Unión Atlético), así como la negativa de Jesús Muñoz a aceptar la oferta de renovación (en su caso para enrolarse en el Zamora), la Balompédica se enfrenta a la posibilidad de que otro de los jugadores con contrato en vigor al final de la pasada campaña abandone la entidad. No es otro que el algecireño Álex Guti, que ha comunicado al club que tiene ofertas de clubes de Primera Federación y que le gustaría seguir los pasos que han seguido sus compañeros.

La situación es muy diferente a la que se ha producido con los que sí se han podido marchar. Ni el director deportivo, Alberto Achirica, ni el entrenador, Baldomero Hermoso Mere, ven con buenos ojos la salida de Álex Guti. El futbolista, además, tiene una cláusula de rescisión de contrato que no podrían asumir no ya clubes de Primera Federación, sino mucho de Segunda división. Es decir para que se produzca la salida no queda otro camino que la negociación, porque la Balona está decidida a no renunciar a sus derechos.

Hasta el momento, aunque el futbolista ha comunicado a la entidad de La Línea que se han puesto en contacto con él (o con sus representantes) más clubes, de manera oficial solo han preguntado por la situación de Álex Guti a la Balona dos, que además (o al menos en ese punto está la negociación) no parecen dispuestas a realizar pago alguno a cambio de la carta de libertad. Una posibilidad que la propiedad de la Balompédica ni siquiera contempla.

Álex Guti, que llegó a la Balona tras pasar por Algeciras CF, UD Los Barrios y Sevilla Atlético, fue la gran revelación de los albinegros la pasada campaña. De hecho jugó 26 de los primeros 28 partidos de liga (23 de ellos como titular) hasta acumular 1.803 minutos sobre el césped. Fue entonces cuando un edema óseo le apartó de la competición, a la que ya no pudo volver.

De hecho esta pretemporada la ha comenzado a un ritmo inferior al del resto de la plantilla. Aún lleva a cabo un trabajo sin impacto articular, lo que le impide ejercitarse con el grupo. Los fisios entienden que esta situación acabará en un plazo breve de tiempo y que el banda podrá integrarse paulatinamente al grupo.