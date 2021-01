El PSOE de Algeciras vuelve a reclamar más medios sanitarios para hacer frente al coronavirus

El PSOE de Algeciras insiste en que es necesario que la Junta de Andalucía invierta más medios en el Campo de Gibraltar para hacer frente a la crisis sanitaria que sufre ante la nueva cepa británica de la Covid-19. Los socialistas recuerdan que la situación en los centros de salud y hospitalarios está "absolutamente desbordada" y que los profesionales se encuentran saturados en esta tercera ola.

“Los sanitarios llevan semanas insistiendo en que la situación es realmente alarmante en el hospital Punta de Europa, al igual que en el de La Línea. En el primero de ellos cuentan con 160 pacientes con coronavirus y en la UCI tan solo queda una cama con respirador libre. Mientras tanto, Landaluce se mantiene en silencio ante el colapso en nuestro hospital y no reivindica medidas a la Junta de Andalucía. Esto es simplemente inconcebible”, señala el secretario de organización del PSOE de Algeciras, Daniel Moreno.

Desde el PSOE exigen al presidente del PP de Algeciras y alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, que "levante el teléfono en defensa de la sociedad algecireña y llame a su compañero Juanma Moreno para pedir las medidas que tanto los profesionales, como los ciudadanos, vienen demandándoles y de las que el Partido Socialista se hace eco".

"El señor Landaluce está mudo ante la nefasta gestión en sanidad de sus compañeros en Sevilla, al igual que la desaparecida subdelegada del gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar -Eva Pajares-, que utiliza a su jefe de gabinete, un exconcejal exiliado en las estructuras de la Junta de Andalucía para defender lo indefendible", indica Daniel Moreno.

El PSOE recuerda que la Junta ha anunciado en varias ocasiones que se están poniendo en marcha planes de refuerzo, "pero estos no se están cumplimentando, pues, como indica la Coordinadora Comarcal por la Sanidad Pública, ni el plan 4.500 ni el 7.000 se está viendo en los hospitales: no hay más personal, no hay más camas, ni se están habilitando otros espacios".

Los socialistas siguen defendiendo la creación de un hospital de campaña o habilitar infraestructuras hospitalizadas, pues “ya se acondicionó el pabellón en su día y Algeciras tiene otras dependencias que pueden medicalizarse y servir de desahogo para el hospital. Pero todo esto tiene que ponerlo en marcha la Junta de Andalucía y Landaluce podría llamar a su compañero Moreno Bonilla para agilizarlo. Nosotros defenderemos estas y otras medidas para ayudar a superar esta situación en el próximo pleno del viernes”, concluye Daniel Moreno.