El proyecto para el Campus Tecnológico en Alamillos Oeste acaba en el cajón después de 15 años

Tras 15 años de gestiones, el proyecto para la construcción del Campus Tecnológico de Algeciras en Alamillos Oeste ha sido archivado. La paralización urbanística de la zona, con edificios de viviendas finalizados desde hace años que siguen vacíos, y la intención de la Fundación Campus Tecnológico de asentarse en un lugar más céntrico, son los motivos por los que el la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó archivar el expediente en una sesión reciente.

Según las explicaciones que se dieron en esa sesión, recogida en el extracto de la reunión, la fundación apuesta ahora por un Campus más cercano a la trama urbana. En diciembre tuvo lugar una reunión entre los patronos de la fundación, la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía, que acordaron "declarar el archivo de unas actuaciones que estaban estancadas, ya que la propia Fundación Campus Tecnológico no había cumplimentado los requerimientos para su tramitación". Las partes se emplazaron a una próxima reunión para definir un planteamiento común sobre el futuro del Campus Tecnológico.

Fernando Silva, vocal del PSOE en esta comisión, se interesó sobre los planes futuros para el desarrollo urbanístico de la zona donde se iba a habilitar el Campus, a lo que la delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, explicó que aún es pronto para decidir el destino de estos terrenos.

Origen

La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz firmaron en febrero de 2007, hace ahora 15 años, el convenio marco para el desarrollo del Campus Científico Tecnológico de Algeciras. La Fundación que se creó para gestionar el futuro centro acordó en octubre de 2008 solicitar al Consistorio el inicio de la tramitación urbanística necesaria para desarrollar este proyecto universitario en los terrenos municipales de Los Alamillos. En principio la Junta consignó una dotación presupuestaria de 3,1 millones de euros para financiar los compromisos iniciales, entre ellos la elaboración del proyecto de arquitectura y ordenación urbanística de los terrenos, situados en una superficie de 380.000 metros cuadrados.

El emplazamiento elegido sustituía al que se había previsto inicialmente en unos 19.900 metros cuadrados en el entorno de la Escuela Politécnica Superior, ya que en Los Alamillos se facilitaría una futura expansión del proyecto, con una mayor accesibilidad, compatibilizando los espacios para la formación con zonas verdes y deportivas.

Los terrenos se hallan en una loma perfectamente visible desde diferentes puntos de la ciudad. El proyecto incluía una vía circular para permitir el acceso de vehículos y dentro de ella, en una primera corona, estaba prevista la ubicación de los centros tecnológicos y la formación no reglada, y en la parte central, ya en una zona peatonal, los centros de investigación I+D y las aulas y centros de formación y bibliotecas del área universitaria.

Las previsiones eran que en otoño de 2009 ya estuviera realizada la modificación de los terrenos para adaptarlos al nuevo uso para Campus universitario. La cifra estimada para todo el desarrollo posterior del Campus ascendía a 200 millones de euros.

La intención era integrar en este Campus la formación profesional, la formación ocupacional, la educación superior y centros de innovación. Francisco Vallejo, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en 2008, resaltó que había que ofrecer "un modelo universitario, no ensimismado, sino atento a la sociedad, intentando dar respuesta al tejido productivo".

El proyecto fue acumulando retrasos y, entre medias, las empresas que debían urbanizar la zona entraron en quiebra. Como ejemplo sirven los pisos que siguen sin habitar y sin accesos visibles desde la A-7. En 2011, se concedió una subvención de 5,6 millones de euros para la construcción del primer edificio, que acabaría siendo el edificio I+D+i que se construyó en Capitán Ontañón. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, afirmó que el estado de Alamillos Oeste desaconsejaba que se levantara allí. Entonces la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística necesaria seguía en curso y Landaluce incidió en el hecho de que el área, que sufrió la paralización de su desarrollo urbanístico, no presentaba las condiciones para acoger un inmueble de esta naturaleza.

El primer edil remarcó entonces que la creación de viales, canalizaciones y otras infraestructuras necesarias en el entorno de ese edifico para que no fuera un inmueble "fantasma", no bajaría del millón de euros y que era una inversión que el Ayuntamiento no podía adelantar porque habían heredado unas arcas municipales "en bancarrota". Por estos motivos, según explicó Landaluce, era un riesgo esperar a que se dieran las condiciones adecuadas en Alamillos Oeste porque la obra del edificio debía estar en parte ejecutada en 2011 y estar finalizada, como máximo, en el curso 2013-2014.

En el acto de inauguración del edificio I+D+i, en 2016, Landaluce dijo que la decisión de construir este inmueble que se tomó con "inteligencia y sensatez" y, así, "no esperar a urbanizar los terrenos (de Alamillos), que no era el momento ni la capacidad que se tenía para invertir esos millones para urbanizar un edificio que al final iba a estar conectado con nada".

En ese acto, las partes implicadas prometieron que ese proyecto no quedará reducido al edificio I+D+i de la avenida Capitán Ontañón y aseguraron que el futuro campus de Alamillos no estaba muerto.

Según indicó entonces el alcalde, el Ayuntamiento había aportado al proyecto 33 millones de euros: el valor del suelo puesto a disposición del Campus universitario en Alamillos Oeste ascendía a 24,1 millones de euros, las modificaciones puntuales de planes costaron 20.000 euros, los movimientos de tierras estaban valorados en 6,3 millones de euros y las obras de acondicionamiento, en 664.000 euros.

La última referencia oficial al Campus de Alamillos Oeste fue en 2017, cuando Landaluce indicó tras una reunión con el anterior rector de la UCA, Eduardo González Mazo: "El campus urbano es un realidad y lo vamos a seguir potenciando y desarrollando mientras se dan los pasos necesarios y se prepara la situación que nos permita desarrollar en un futuro el de Alamillos".