Siguen las protestas por las obras del colegio Campo de Gibraltar

La asociación de madres y padres del colegio público Campo de Gibraltar de Algeciras ha emitido un comunicado para advertir al Ayuntamiento que "las obras realizadas esta semana en el centro son una mínima parte de todo lo que hay que hacer, una parte insignificante de la reforma integral y urgente que necesitan sus instalaciones".

La asociación sostiene que "lo único que ha hecho la brigada de mantenimiento de colegios es echar hormigón en una pequeña parte del pasillo de entrada que llevaba años con las lozas de piedra levantadas y representaban un peligro para los niños pequeños", en referencia al arreglo de la entrada del colegio que trasladó el Ayuntamiento el pasado jueves. En esa nota, el edil de Educación, Laura Ruiz, explicó que el patio interior todavía permanece cerrado y sin arreglar.

"Queda mucho por hacer", insiste la asociación de madres y padres del Campo de Gibraltar. "La Junta de Andalucía ha anunciado que va a arreglar el patio cerrado y las gradas del campo de deportes. Muy bien, pero avisamos de que no vamos a dejar de reclamar lo que es justo hasta que no veamos a los albañiles derribando el muro viejo y construyendo uno nuevo", avisan.

"Nos da igual quién lo arregle, lo que queremos es que lo arreglen ya", prosigue la asociación. "Pero con tanta experiencia de promesas incumplidas, no nos fiamos de las palabras, queremos hechos. Por eso repetimos: no vamos a parar de presionar hasta que no empiecen a tirar el muro viejo y construyan uno nuevo. Y no vamos a entrar en la guerra de quién se apunta el tanto, de quién es la culpa de que el muro no esté hecho todavía, o de quién se cuelga la medalla por hacer con nueve años de retraso lo que no es más que su obligación. Lo único cierto es que septiembre está ahí y en el escenario de la pandemia en que vivimos, el patio cerrado debe estar abierto cuanto antes para poner el máximo de espacio posible al servicio de nuestros hijos", reclaman.

Las madres y padres del Campo de Gibraltar explican que el pasado martes entregaron en el Ayuntamiento las firmas de ochocientos vecinos de La Bajadilla "que apoyan nuestras reivindicaciones". "En ningún caso el parchecito que han puesto esta semana y que han difundido con nota de prensa y fotos como si se tratara de la boda del siglo", insisten.