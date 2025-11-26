Aparece en la Plaza Alta de Algeciras una gigantesca bola luminosa a 8 días del encendido de Navidad

Algeciras ya huele a Navidad, aunque sea el olor de un turrón que alguien abrió tarde y a oscuras, tanteando la caja. A ocho días del encendido oficial —el 4 de diciembre, fecha marcada como si fuera el último episodio de una serie que todos comentan pero nadie ha visto aún— el centro de la ciudad comienza por fin a transformarse. Y lo hace con un gesto dramático: una enorme bola de Navidad emergiendo en la Plaza Alta, como si alguien hubiese decidido instalar allí un planeta provisional. Un planeta a través del cual, además, se puede caminar, cosa que no sucede ni en Marte ni en Mercurio.

El amanecer de este miércoles 26 de noviembre ha sorprendido a los primeros viandantes con los técnicos de Iluminaciones Ximénez ensamblando la estructura. Trabajan con la solemnidad de relojeros suizos y la prisa de quien monta un mueble de Ikea a las once de la noche: con determinación, pero mirando el reloj cada diez minutos. La bola recuerda —dicen los expertos o quienes pasaban por allí— a la instalada el año pasado en la plaza de La Merced de Huelva.

Enorme bola de Navidad instalada en la plaza de La Merced, en Huelva, en 2024. / Josué Correa

Lo cierto es que la Navidad en Algeciras llega este año con retraso, como ese amigo que siempre asegura que está “a cinco minutos” mientras busca las llaves. Las luces de San Roque y Castellar ya brillan desde el fin de semana; La Línea y Los Barrios lo harán este viernes. En Algeciras, sin embargo, la iluminación se encendió el año pasado el 22 de noviembre, una fecha que hoy parece perteneciente a una era geológica anterior.

El Ayuntamiento atribuye la tardanza al cumplimiento "escrupuloso" de los plazos de la Ley de Contratos. Según esta versión, todo va según marca la norma. Según otras, quizá habría bastado con convocar la licitación un poco antes, práctica que sí han seguido varios municipios vecinos y que, como se observa, no ha provocado ningún daño irreversible en el ecosistema jurídico.

Mientras tanto, Iluminaciones Ximénez deberá condensar en pocos días lo que podría haberse instalado en cuatro semanas, que es lo que permite el contrato. Una especie de sprint navideño en el que los operarios llevan la delantera y la ciudad corre detrás intentando ponerse el abrigo.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, confirmó el pasado viernes —cuando terminó el plazo de alegaciones al contrato— que el botón mágico se pulsará el 4 de diciembre. Una fecha calculada para llegar, al menos, a las puertas del puente festivo, esa época en la que el centro de Algeciras se llena de paseantes, compradores y niños con churros, no necesariamente en ese orden.

Algeciras, la última ciudad del Campo de Gibraltar en iluminarse, acelera a contrarreloj el montaje navideño. / G.S.G.

Los comerciantes, que llevan semanas mirando al cielo esperando luces del mismo modo en que los agricultores esperan la lluvia, han lamentado que el alumbrado no llegue a tiempo para el Black Friday. Pero confían en que diciembre, con su vocación de salvarlo todo, compense la espera. El Ayuntamiento dice lo mismo, aunque con más protocolo: la iluminación “dinamizará la actividad comercial”.

Por el momento, la Plaza Alta guarda el secreto de la gran bola navideña —planeta o enorme bombo de la Lotería— en construcción. Una bola por dentro de la cual, en unos días, podrán pasear vecinos y visitantes.