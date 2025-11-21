Landaluce asegura que el alumbrado navideño de Algeciras se encenderá el 4 de diciembre

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que el jueves 4 de diciembre tendrá lugar el tradicional acto del encendido del alumbrado extraordinario de Navidad una vez que este viernes ha finalizado el plazo de presentación de alegaciones a la adjudicación del contrato del servicio, que volverá a ejecutar la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez. Una vez superado este trámite, será en la madrugada del lunes al martes cuando los operarios de la firma de Puente Genil comenzarán la instalación de las estructuras que sostendrán los motivos decorativos.

La fecha supone un retraso respecto a otros municipios del entorno, donde las luces se comenzarán a encender este fin de semana, como en San Roque y Castellar. El anuncio llega tras semanas en las que el Ayuntamiento ha sido objeto de críticas por la tardanza en la tramitación del contrato, que dejó a la ciudad sin un solo arco instalado pasada ya la mitad del mes de noviembre. El año pasado la iluminación extraordinaria se encendió el 22 de noviembre.

Aunque el equipo de gobierno defendió que se estaban cumpliendo “escrupulosamente” los plazos de la Ley de Contratos, lo cierto es que ninguna norma impedía convocar la licitación con mayor antelación, como sí han hecho otros municipios del Campo de Gibraltar y de Andalucía. Este retraso obligará a concentrar el montaje en apenas unos días, cuando el pliego permite a la empresa hasta cuatro semanas para instalar todo el alumbrado.

Con la nueva fecha, las luces quedarán activadas justo a las puertas del puente festivo de diciembre, un periodo clave para el comercio del centro. Pese a que el alumbrado no llegará a tiempo para el Black Friday, tradición ya consolidada en la ciudad, el Ayuntamiento confía en que la iluminación navideña contribuya a dinamizar la actividad comercial durante las semanas más fuertes de la campaña.

La Delegación de Feria y Fiestas, que dirige la teniente de alcalde Juana Cid, ha indicado que está trabajando en la preparación de este acto, que congrega cada año a centenares de personas en la Plaza Alta, "y que hará que el alumbrado extraordinario esté encendido en puertas de uno de los puentes festivos más importantes del año, y que supone un atractivo más para la zona comercial del centro de la ciudad".