El Ayuntamiento de Algeciras no llega: la Ley de Contratos retrasará la pista de hielo y el poblado navideño más allá del 19 de diciembre

El Ayuntamiento de Algeciras ha decidido pisar el acelerador en un momento en el que otros municipios del Campo de Gibraltar ya han puesto fecha al encendido navideño o, directamente, han inaugurado sus poblados festivos antes de que acabe noviembre.

La Delegación de Feria y Fiestas algecireña lanzó el pasado 18 de noviembre la licitación de los principales eventos navideños, un contrato de 91.960 euros IVA incluido que pretende levantar en tiempo récord tres grandes atractivos: una pista de hielo de 400 metros cuadrados en el parque María Cristina, una casa tematizada de Papá Noel —que se transformará en la estancia de los Reyes Magos— y una miniferia infantil en la plaza de toros. Sobre el papel, el plan es tan ambicioso como luminoso; en el calendario, en cambio, la sombra la proyecta la Ley de Contratos del Sector Público.

Las empresas interesadas tienen hasta el 3 de diciembre para presentar sus ofertas. El contrato se adjudicará exclusivamente a la oferta económica más ventajosa, lo que promete una carrera feroz de céntimos. Y, sin embargo, el verdadero obstáculo no es el precio, sino el tiempo: el Ayuntamiento exige que todo esté operativo el 19 de diciembre. Y ahí arranca la colisión frontal con la normativa estatal.

El poblado navideño en el parque María Cristina de Algeciras, el año pasado. / VANESSA PÉREZ

Cuando el calendario dice “no”

El procedimiento elegido es un abierto simplificado, más ágil que el abierto ordinario, pero aun así sujeto a plazos fijos que no se pueden reducir ni en Navidad. Tras el cierre del plazo de ofertas (3 de diciembre), se revisa la documentación administrativa —habitualmente entre uno y dos días—, justo antes de que el puente del 6 al 8 de diciembre paralice la actividad administrativa. Después, entre el 9 y el 11, la mesa de contratación podría evaluar automáticamente las propuestas económicas.

Hasta aquí, todo encaja. El problema empieza el 12 de diciembre, cuando la normativa obliga a realizar un trámite ineludible: el requerimiento al licitador mejor valorado para que aporte la documentación definitiva. Y este paso viene con un plazo legal blindado: 7 días hábiles, que no pueden acortarse, negociarse ni ignorarse.

El resultado es contundente: la empresa adjudicataria tendría hasta el 23 de diciembre para remitir su documentación final. Solo a partir de entonces podría formalizarse la adjudicación y firmarse el contrato. Si la magia de la Navidad existe, la Ley de Contratos no la contempla.

Calendario "real" de la licitación y fecha exigida de apertura para tener listas la pista de hielo y la casa de Papá Noel. / E.S.

Objetivo 19 de diciembre: misión imposible

El calendario es inflexible: incluso en el mejor de los escenarios, la adjudicación legalmente no podría completarse antes del 23 de diciembre, cuatro días después de la fecha en la que el Ayuntamiento exige que la pista de hielo, la casa de Papá Noel y la miniferia estén funcionando.

A eso habría que sumar la instalación física de todos los elementos: 400 metros cuadrados de pista de hielo artificial; una casa decorada interior y exteriormente, con estructura de hasta 11 metros; talleres, animación, personal cualificado, transformación posterior para los Reyes Magos; montaje de atracciones, puestos y monitores en la miniferia infantil.

En definitiva, los plazos administrativos hacen prácticamente imposible que Algeciras llegue a tiempo a su propia Navidad. Salvo milagro jurídico, improvisación extrema o un cambio de procedimiento —como una tramitación de emergencia—, la ciudad se encamina a inaugurar sus actividades festivas cuando el resto de la comarca ya lleve media campaña celebrada.