Algeciras acelera in extremis y licita la Navidad 2025 con una pista de patinaje y la casa de Papá Noel

El Ayuntamiento de Algeciras ha decidido pisar a fondo el acelerador para intentar llegar a tiempo a la Navidad 2025. El movimiento llega justo cuando otros municipios del Campo de Gibraltar —como La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios o Castellar de la Frontera— ya han anunciado el encendido navideño y la apertura de sus poblados para antes de que termine noviembre. En Algeciras, sin embargo, el escenario es bien distinto: las luces siguen sin instalarse y la ciudad continúa sin una fecha oficial para dar la bienvenida a la temporada festiva. Mientras, lo que sí se mueve —y deprisa— es la maquinaria administrativa.

Una Navidad de 91.960 euros para atraer visitantes y contentar a los niños

El Consistorio ha publicado la licitación de los principales eventos navideños, un contrato valorado en 91.960 euros IVA incluido, destinado a dotar al municipio de espacios lúdicos que atraigan visitantes y, sobre todo, entretengan a los más pequeños en estas fechas. La Delegación de Feria y Fiestas plantea una propuesta ambiciosa sobre el papel: una gran pista de hielo artificial, un refugio de Papá Noel que después será la estancia de los Reyes Magos y una miniferia infantil en la plaza de toros. Su objetivo, aseguran, es responder a las demandas ciudadanas y reforzar la imagen navideña de Algeciras, incluso si el alumbrado festivo sigue aún sin una fecha confirmada.

La pista de hielo, prevista del 19 de diciembre al 6 de enero, ocupará 400 metros cuadrados en el parque María Cristina y tendrá capacidad para 100 personas. Será gratuita, aunque el alquiler de patines y guantes sí podrá cobrarse. Funcionará con un equipo de cuatro personas, incluyendo mantenimiento nocturno.

A escasos metros se levantará la casa tematizada de Papá Noel, con una fachada de siete metros y una estructura de hasta once de altura, equipada con chimenea, estanterías repletas de juguetes, dulces, un buzón gigante y decoración navideña. Del 19 al 25 de diciembre recibirá al popular personaje acompañado de un elfo; a partir del día 26, el espacio se transformará en la estancia de los Reyes Magos, con pajes y monarcas recibiendo cartas y peticiones infantiles. Este rincón mágico también contará con talleres y animadores, porque incluso la Navidad necesita personal cualificado para mantener la ilusión en perfecto estado.

Poblado navideño en el parque María Cristina de Algeciras, en 2024. / VANESSA PÉREZ

La tercera pieza del plan festivo será una miniferia infantil de un solo día, aún sin fecha definida, que tendrá lugar en el interior de la plaza de toros. Incluirá atracciones como castillos hinchables, jumping, tren navideño, noria infantil o toros locos, así como puestos de juegos tradicionales —desde pesca de patos hasta tragabolas o tiro al globo— y contará con un equipo de monitores y un coordinador.

En todos los casos, las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas antes del 3 de diciembre de 2025, junto con un boceto que refleje la temática de las instalaciones propuestas. La adjudicación se realizará exclusivamente por mejor oferta económica, lo que convierte el proceso en una carrera ajustada donde cada euro cuenta.

Toneladas de caramelos y lluvia de confeti

De forma paralela, el Ayuntamiento también ha sacado a concurso el suministro de caramelos para las cabalgatas de la Feria Real y los Reyes Magos de 2026, así como confeti y serpentinas para el Carnaval. Con un presupuesto base de 77.520 euros sin impuestos, el contrato incluye desde los 8.000 kilos de caramelos destinados a la Feria Real hasta los 5.000 kilos reservados para la cabalgata de Reyes, además de 25 sacos de confeti, 80 cajas de serpentinas y 1.500 bolsitas de gominolas para las campanadas infantiles del 31 de diciembre de 2025. Aquí también se mantiene el mismo plazo de presentación de ofertas: 3 de diciembre.

Cabalgata de los Reyes Magos en Algeciras en 2025. / Erasmo Fenoy

En resumen, mientras los municipios vecinos ya viven de lleno el ambiente navideño, Algeciras se encuentra aún en plena recta final para organizar unas fiestas que prometen movimiento, actividades y dulces a toneladas. La incógnita sigue siendo la misma: ¿cuándo se encenderán las luces? De momento, la Navidad llegará en forma de licitaciones, pliegos y bocetos… y, si todo sale según lo previsto, también con patinadores, elfos y Reyes Magos. Pero el brillo, por ahora, tendrá que esperar.

Programación navideña en otros municipios de la comarca

