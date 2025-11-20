Los Barrios da la bienvenida a la Navidad 2025 con encendido de luces y la tradicional Olla de San Isidro
Dos jornadas festivas marcan el inicio oficial de las fiestas navideñas en la villa los días 28 y 29 de noviembre
La Olla de San Isidro adelanta la temporada de Navidad en Los Barrios
La Navidad 2025 llega a Los Barrios con dos eventos imprescindibles que reunirán a vecinos y visitantes en un ambiente de celebración y tradición. El alcalde Miguel Alconchel, junto a la delegada de Festejos May Gallego, el hermano mayor de la Hermandad de San Isidro y Ntra. Sra. del Rosario Antonio Muñoz, y la delegada de Guadacorte Geli Ferral, han presentado una programación que combina el espectáculo del alumbrado navideño con la gastronomía y la música en directo.
Jueves 28 de noviembre: Encendido del alumbrado navideño
Lugar: Paseo de la Constitución
Hora: A partir de las 17:15
La villa se iluminará con la magia navideña en una tarde llena de actividades para toda la familia:
- Espectacular encendido de luces navideñas
- Show infantil
- Mercadillo de productos navideños
- Actuaciones de las rondallas locales
- Gran nevada artificial
Una cita perfecta para acudir en familia y con amigos y dar juntos la bienvenida oficial a la Navidad.
Viernes 29 de noviembre: Gran Fiesta 'La Olla de San Isidro'
Lugar: Plaza de toros La Montera
Horario: Desde las 12:30 hasta la noche
La tradicional celebración de La Olla de San Isidro promete una jornada completa de sabor, música y diversión:
Gastronomía
- Degustación gratuita de refrito tradicional
- Repostería navideña
Programación musical y de entretenimiento
Mañana (desde las 12:30):
- Grupo de baile infantil 'Wynsport'
- Academia de Baile 'Expresarte'
- Atracciones infantiles
- Música ambiente durante todo el día
Tarde-noche:
- 17:30h – Actuación de Ernesto Márquez
- 20:30h – Grupo 'D' Werta i Media'
- Cierre con Dj Andy Dúo
La Hermandad de San Isidro y el Ayuntamiento invitan a toda la población a participar en estas dos jornadas que marcan el inicio del espíritu navideño en Los Barrios, con tradición, convivencia y celebración como protagonistas.
