Los Barrios da la bienvenida a la Navidad 2025 con encendido de luces y la tradicional Olla de San Isidro

La Navidad 2025 llega a Los Barrios con dos eventos imprescindibles que reunirán a vecinos y visitantes en un ambiente de celebración y tradición. El alcalde Miguel Alconchel, junto a la delegada de Festejos May Gallego, el hermano mayor de la Hermandad de San Isidro y Ntra. Sra. del Rosario Antonio Muñoz, y la delegada de Guadacorte Geli Ferral, han presentado una programación que combina el espectáculo del alumbrado navideño con la gastronomía y la música en directo.

Jueves 28 de noviembre: Encendido del alumbrado navideño

Lugar: Paseo de la Constitución

Hora: A partir de las 17:15

La villa se iluminará con la magia navideña en una tarde llena de actividades para toda la familia:

Espectacular encendido de luces navideñas

Show infantil

Mercadillo de productos navideños

Actuaciones de las rondallas locales

Gran nevada artificial

Una cita perfecta para acudir en familia y con amigos y dar juntos la bienvenida oficial a la Navidad.

Viernes 29 de noviembre: Gran Fiesta 'La Olla de San Isidro'

Lugar: Plaza de toros La Montera

Horario: Desde las 12:30 hasta la noche

La tradicional celebración de La Olla de San Isidro promete una jornada completa de sabor, música y diversión:

Gastronomía

Degustación gratuita de refrito tradicional

Repostería navideña

Programación musical y de entretenimiento

Mañana (desde las 12:30):

Grupo de baile infantil 'Wynsport'

Academia de Baile 'Expresarte'

Atracciones infantiles

Música ambiente durante todo el día

Tarde-noche:

17:30h – Actuación de Ernesto Márquez

20:30h – Grupo 'D' Werta i Media'

Cierre con Dj Andy Dúo

La Hermandad de San Isidro y el Ayuntamiento invitan a toda la población a participar en estas dos jornadas que marcan el inicio del espíritu navideño en Los Barrios, con tradición, convivencia y celebración como protagonistas.