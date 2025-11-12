La Línea da la bienvenida a la Navidad con un completo programa de actividades desde el 30 de noviembre

La Línea se prepara para vivir unas fiestas navideñas repletas de actividades. El alcalde, Juan Franco, y la concejal de Fiestas, Mercedes Atanet, han presentado una programación “muy abundante y pensada para todos los públicos”, que se desarrollará del 30 de noviembre al 5 de enero, con propuestas culturales, infantiles, deportivas y de animación en distintos puntos de la ciudad.

El ambiente festivo comenzará el 30 de noviembre, con la inauguración del pueblo y el mercado navideño en los Jardines Saccone, el encendido del alumbrado extraordinario y la apertura de la feria de invierno en la Plaza de la Constitución. El Pueblo Navideño contará de nuevo con su símbolo más representativo: el árbol de los deseos, confeccionado por la Asociación de Crocheteras Linenses, que con nueve metros de altura y 4.000 piezas tejidas a mano sigue siendo el más grande de Andalucía.

Antes, el 20 de noviembre, quedará completada la instalación de luces en la Plaza de la Iglesia y en las calles Clavel y Real, además de las avenidas de España y del Ejército, por donde discurrirá la Cabalgata de Reyes el 5 de enero en horario de tarde.

Entre ellas destaca el espectáculo de drones luminosos, previsto para el 12 de diciembre en la avenida del Ejército, gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz. También habrá espacio para la música, con citas muy esperadas como

El Museo Cruz Herrera acogerá el 5 de diciembre la inauguración del Belén tradicional elaborado por la Asociación de Belenistas Bethleem. Ese mismo día tendrá lugar en la plaza de la Iglesia la zambomba Las Carlotas cantan la Navidad. El 6 de diciembre, la soprano Mariola Cantarero ofrecerá un recital en el Palacio de Congresos.

El 9 de diciembre, el Museo Cruz Herrera presentará su árbol de Navidad y la renovación de la exposición Vísteme. De la alta costura al arte, del diseñador Fernando Saavedra.

El espíritu solidario también tendrá su espacio. El 13 de diciembre, la ciudad acogerá la IX Concentración de Automóviles de Época, organizada junto al Club Amigos Vehículos Clásicos Nacional 340, a beneficio de las obras sociales de la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro.

El Palacio de Congresos también acogerá el 19 de diciembre el espectáculo Así canta Jerez.

La programación incluye numerosas actividades al aire libre. El 21 de diciembre se celebrará la IV Muestra de Coros y Rondallas Ciudad de La Línea en el Teatro Paseo de la Velada, y durante todo el día, los Jardines Saccone acogerán la IV Frikada de Navidad, una cita que ya se ha convertido en clásico de estas fechas.

Los más pequeños disfrutarán especialmente con la llegada de Papá Noel el 23 de diciembre, la yincana infantil Perdidos en los Saccone el 27 de diciembre, además de las precampanadas infantiles en la Plaza de la Iglesia el 30 de diciembre, con la colaboración del coro infantil de la Hermandad del Rocío.

Ya en enero, el Cartero Real visitará los Jardines Saccone el 2 de enero para recoger las cartas de los niños y niñas linenses. El 3 de enero tendrá lugar el tradicional Concierto de Año Nuevo a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de La Línea en el Palacio de Congresos. La agenda finalizará el 5 de enero con la gran Cabalgata de Reyes, que recorrerá las calles principales de la ciudad.

La concejal de Fiestas agradeció la colaboración de las delegaciones municipales de Cultura, Juventud y Actos Públicos, mientras que el alcalde, Juan Franco, subrayó que se trata de una programación “muy abundante, que conjuga la tradición con actividades culturales y de ocio, dinamizando la vida de la ciudad y generando riqueza para todos”.