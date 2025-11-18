San Roque enciende la Navidad este sábado 22 de noviembre con más de un millón de luces led

San Roque se prepara para convertirse en la Ciudad de la Navidad este sábado 22 de noviembre, cuando a las 18:00 se encienda el alumbrado extraordinario que iluminará todo el municipio hasta el día de Reyes. La Alameda Alfonso XI será el epicentro de una jornada llena de magia e ilusión que marcará el inicio de la época más especial del año.

El evento inaugural promete ser espectacular: más de un millón de puntos de luz repartidos en más de mil motivos distintos iluminarán simultáneamente las calles y plazas de los diez núcleos de población del municipio. El protagonista de la noche será un impresionante árbol transitable de 20 metros que los vecinos podrán recorrer por dentro.

La jornada incluirá degustación gratuita de pestiños, animaciones infantiles y actuaciones de grupos de baile de la academia Power Dance. Además, se inaugurará el parque infantil, que permanecerá abierto hasta el 6 de enero con una pista de patinaje sobre hielo y un tiovivo para el disfrute de los más pequeños.

Programación completa hasta el 7 de enero

La Delegación de Fiestas, dirigida por el concejal Abel Heredia, ha diseñado una completa agenda con más de 30 actividades que se extenderán hasta el miércoles 7 de enero. La programación San Roque Ciudad de la Navidad incluye:

Zambombas populares

Fiestas infantiles

Belenes vivientes

Concursos de repostería navideña

Fiestas preuvas

Campanadas infantiles

Arrastre de latas tradicional

Espectáculos musicales para niños

Visitas de los carteros Reales

Recepciones Reales

Gran cabalgata de Reyes Magos

Iluminación de última generación en todo el municipio

El Ayuntamiento ha apostado por tecnología led de última generación y bajo consumo para crear un ambiente navideño único. Las zonas comerciales y los principales espacios de esparcimiento lucirán motivos renovados, mientras que en los accesos a todos los núcleos de población se instalarán carteles de felices fiestas.

Las principales calles se adornarán con arcos navideños y árboles ornamentales iluminados, y las iglesias brillarán con estrellas de la Navidad. El mercado navideño de la Alameda Alfonso XI complementará la oferta con sus puestos y atracciones.

El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix destacó que esta programación está "pensada para todos: niños, jóvenes y adultos, en una completa oferta para toda la familia".