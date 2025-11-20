Castellar presenta más de 20 actividades para la Navidad más chisparrera
Del encendido del alumbrado al cross de la ilusión: disfruta de un mes lleno de sorpresas, concursos, visitas de Papá Noel y la esperada cabalgata de Reyes
Seis bares, diez días y un premio de 60 euros: arranca la batalla de tapas más esperada de Castellar
El dibujo ganador de Emma Vera Delgado da la bienvenida a una programación navideña repleta de tradición, diversión y novedades. Este año, La Almoraima contará con una edición especial de Bingo Loco Navideño, y los premios de la Ruta de la Tapa se entregarán junto con todos los galardones de temporada en el concurso de platos dulces. ¡Que no se te escape ninguna cita!
Programación completa
Sábado 22 de noviembre | Encendido del alumbrado
Plaza Andalucía | Desde las 17:00
La Navidad arranca con el tradicional encendido del alumbrado navideño. Disfruta del poblado navideño, talleres infantiles, mercadillo solidario y tortas fritas. A las 19:00, el gran momento: encendido oficial y zambomba flamenca para poner el toque más castizo.
Domingo 23 de noviembre | Poblado navideño
Plaza Andalucía | De 13:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00
Continúa la magia con el poblado navideño abierto para toda la familia.
Lunes 1 de diciembre | Concursos y campaña de comercio local
Arranca diciembre con múltiples oportunidades de participar:
- Concurso de fachadas: Inscripciones del 1 al 14 de diciembre. Fallo el 16 de diciembre.
- Concurso de dibujos (6-12 años): Entrega de trabajos del 1 al 15 de diciembre. Premios el 16 de diciembre.
- Concurso de selfies: Envío del 1 al 15 de diciembre. Fallo el 16 de diciembre.
- Campaña de comercio local: Desde el 1 de diciembre hasta el 5 de enero. ¡Participa en el sorteo de premios!
Domingo 7 de diciembre | Excursión "Navidad Jerezana"
Salida a las 11:00 | Últimas plazas disponibles
Una escapada perfecta para disfrutar del ambiente navideño jerezano.
Sábado 13 de diciembre | Cross de la Ilusión
Plaza Andalucía | 10:30 categorías infantiles / 12:00 absoluta
La carrera popular más divertida del año. Ven disfrazado y participa en esta prueba lúdica que combina deporte y espíritu navideño.
Domingo 14 de diciembre | Visitas de Papá Noel
Papá Noel recorrerá todo Castellar en tres horarios:
- 12:00 en el Castillo
- 13:30 desde el Campo de Fútbol
- 17:30 en la Barriada Almoraima
Además, a las 17:00 habrá poblado navideño y zambomba flamenca en La Almoraima.
Novedad: Bingo Loco Navideño en La Almoraima
Martes 16 de diciembre | Concurso de platos dulces y entrega de premios
17:30 a 18:00 | Entrega de platos
A las 18:30 se entregarán todos los premios: fachadas, dibujos, selfies y Ruta de la Tapa.
Miércoles 17 de diciembre | Almuerzo para mayores
Inscripciones del 1 al 11 de diciembre
Del 20 de diciembre al 5 de enero | Exposición de Juanan Requena
Castillo
Arte local para disfrutar durante todas las fiestas.
Del 20 al 30 de diciembre | Campamento navideño
Para jóvenes de 9 a 17 años | Días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30
Domingo 21 de diciembre | Belén de los niños catequesis
Teatro Andalucía
Sábado 27 de diciembre | Una navidad perruna
De 10:30 a 14:00 | Colabora: Cat&Dogs Chispa
Una jornada especial para los amantes de los animales.
Domingo 28 de diciembre | Cartero Real y precampanadas
17:30. Actividades especiales y uvas de la suerte para ensayar antes de Fin de Año.
Sábado 3 de enero 2026 | I Torneo triangular chisparrero
Complejo Deportivo Manuel León | Organiza: UD Castellar CF
Fútbol de calidad para empezar el año con deportividad.
Domingo 5 de enero | Gran cabalgata de Reyes Magos
12:00 | Arrastre de latas
16:00 | Cabalgata desde el Castillo
El broche de oro de la Navidad chisparrera. La cita más esperada del año para pequeños y mayores.
Zambombas en los bares
No te pierdas el ambiente más flamenco en:
- 6 de diciembre – Los Naranjos
- 13 de diciembre – La Cantina
- 20 de diciembre – Casa Convento
