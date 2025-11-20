Castellar presenta más de 20 actividades para la Navidad más chisparrera

La Navidad arranca con el tradicional encendido del alumbrado en la Plaza Andalucía, el sábado 22 de noviembre.

El dibujo ganador de Emma Vera Delgado da la bienvenida a una programación navideña repleta de tradición, diversión y novedades. Este año, La Almoraima contará con una edición especial de Bingo Loco Navideño, y los premios de la Ruta de la Tapa se entregarán junto con todos los galardones de temporada en el concurso de platos dulces. ¡Que no se te escape ninguna cita!

Programación completa

Sábado 22 de noviembre | Encendido del alumbrado

Plaza Andalucía | Desde las 17:00

Disfruta del poblado navideño, talleres infantiles, mercadillo solidario y tortas fritas. A las 19:00, el gran momento: encendido oficial y zambomba flamenca para poner el toque más castizo.

Domingo 23 de noviembre | Poblado navideño

Plaza Andalucía | De 13:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00

Continúa la magia con el poblado navideño abierto para toda la familia.

Lunes 1 de diciembre | Concursos y campaña de comercio local

Arranca diciembre con múltiples oportunidades de participar:

Concurso de fachadas : Inscripciones del 1 al 14 de diciembre. Fallo el 16 de diciembre.

: Inscripciones del 1 al 14 de diciembre. Fallo el 16 de diciembre. Concurso de dibujos (6-12 años): Entrega de trabajos del 1 al 15 de diciembre. Premios el 16 de diciembre.

(6-12 años): Entrega de trabajos del 1 al 15 de diciembre. Premios el 16 de diciembre. Concurso de selfies : Envío del 1 al 15 de diciembre. Fallo el 16 de diciembre.

: Envío del 1 al 15 de diciembre. Fallo el 16 de diciembre. Campaña de comercio local: Desde el 1 de diciembre hasta el 5 de enero. ¡Participa en el sorteo de premios!

Domingo 7 de diciembre | Excursión "Navidad Jerezana"

Salida a las 11:00 | Últimas plazas disponibles

Una escapada perfecta para disfrutar del ambiente navideño jerezano.

Sábado 13 de diciembre | Cross de la Ilusión

Plaza Andalucía | 10:30 categorías infantiles / 12:00 absoluta

La carrera popular más divertida del año. Ven disfrazado y participa en esta prueba lúdica que combina deporte y espíritu navideño.

Domingo 14 de diciembre | Visitas de Papá Noel

Papá Noel recorrerá todo Castellar en tres horarios:

12:00 en el Castillo

13:30 desde el Campo de Fútbol

17:30 en la Barriada Almoraima

Además, a las 17:00 habrá poblado navideño y zambomba flamenca en La Almoraima.

Novedad: Bingo Loco Navideño en La Almoraima

Martes 16 de diciembre | Concurso de platos dulces y entrega de premios

17:30 a 18:00 | Entrega de platos

A las 18:30 se entregarán todos los premios: fachadas, dibujos, selfies y Ruta de la Tapa.

Miércoles 17 de diciembre | Almuerzo para mayores

Inscripciones del 1 al 11 de diciembre

Del 20 de diciembre al 5 de enero | Exposición de Juanan Requena

Castillo

Arte local para disfrutar durante todas las fiestas.

Del 20 al 30 de diciembre | Campamento navideño

Para jóvenes de 9 a 17 años | Días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30

Domingo 21 de diciembre | Belén de los niños catequesis

Teatro Andalucía

Sábado 27 de diciembre | Una navidad perruna

De 10:30 a 14:00 | Colabora: Cat&Dogs Chispa

Una jornada especial para los amantes de los animales.

Domingo 28 de diciembre | Cartero Real y precampanadas

17:30. Actividades especiales y uvas de la suerte para ensayar antes de Fin de Año.

Sábado 3 de enero 2026 | I Torneo triangular chisparrero

Complejo Deportivo Manuel León | Organiza: UD Castellar CF

Fútbol de calidad para empezar el año con deportividad.

Domingo 5 de enero | Gran cabalgata de Reyes Magos

12:00 | Arrastre de latas

16:00 | Cabalgata desde el Castillo

El broche de oro de la Navidad chisparrera. La cita más esperada del año para pequeños y mayores.

Zambombas en los bares

No te pierdas el ambiente más flamenco en: