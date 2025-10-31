Seis bares, diez días y un premio de 60 euros: arranca la batalla de tapas más esperada de Castellar

El alcalde Adrián Vaca y la concejala de Turismo, Marina Saraiba, presentan el cartelde la V Ruta de la Tapa "A Bocados", en Castellar.

Los fogones chisparreros vuelven a encenderse. El próximo jueves 6 de noviembre arranca la V Ruta de la Tapa "A Bocados", una cita gastronómica que durante diez días, hasta el lunes 10, convertirá el municipio en un hervidero de sabores, creatividad culinaria y camaradería entre vecinos y visitantes.

El alcalde Adrián Vaca y la concejala de Turismo, Marina Saraiba, han presentado el cartel anunciador de esta edición: una evocadora ilustración donde los azulejos andaluces transportan al espectador directamente a los hornillos y hogares de todas las épocas, anticipando el viaje sensorial que aguarda a los ruteros.

Seis establecimientos del municipio se suman al desafío: bar El Faisán, bar asador El Rincón de Luz, restaurante Virgil, venta La Cantina, bar de tapas de María y restaurante Aljibe en el Castillo de Castellar. Cada uno ha diseñado una tapa exclusiva que competirá por hacerse con el favor del jurado y del público en categorías que incluyen primer, segundo y tercer premio, tapa más tradicional y la codiciada tapa más votada por los ruteros.

La mecánica es sencilla pero irresistible: por cinco euros —bebida incluida, ya sea cerveza de barril, agua, refresco o vino de la casa— se puede degustar cada una de las propuestas. Quien complete un mínimo de cinco tapas selladas en su rutero entrará automáticamente en el sorteo de dos cheques regalo de 60 euros para dos personas, canjeables en los propios locales participantes, además de una noche de alojamiento en el Hotel Tugasa Castillo de Castellar. Los ruteros podrán votar hasta dos de sus tapas favoritas, convirtiendo la ruta en un auténtico termómetro del gusto popular.

"La implicación de los hosteleros locales y el creciente interés que cada año despierta esta ruta contribuyen a dinamizar la economía del municipio y a atraer visitantes en una de las épocas más atractivas de Castellar", ha destacado Vaca durante la presentación.

Marina Saraiba coincide en el diagnóstico: "La Ruta de la Tapa se ha convertido en una de las actividades más esperadas del otoño en Castellar, una oportunidad perfecta para disfrutar del ambiente del pueblo y descubrir nuevos sabores". Y adelanta: la próxima semana se desvelará el menú completo con las seis tapas concursantes que se jugarán el pódium.

Diez días, seis paradas, infinitas posibilidades. Que empiece la batalla.