Algeciras comienza la instalación del alumbrado de Navidad tras semanas de espera

Algeciras ha comenzado a dar los primeros y tardíos pasos hacia la Navidad. Este martes por la noche, operarios de la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez han comenzado la instalación de las estructuras que sostendrán los motivos decorativos de la iluminación extraordinaria de la ciudad.

El retraso en el montaje con respecto a años anteriores responde, según el Ayuntamiento, a la necesidad de cumplir escrupulosamente los plazos de la Ley de Contratos, un requisito que ha retrasado la instalación frente a otros municipios del Campo de Gibraltar, como San Roque o Castellar, donde las luces se encendieron el pasado fin de semana. En Algeciras, el año pasado la iluminación extraordinaria se activó el 22 de noviembre, lo que evidencia la demora de este año.

Como resultado, la empresa tendrá que concentrar el montaje en pocos días, aunque el pliego del contrato permite hasta cuatro semanas para completar la instalación de todo el alumbrado.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, indicó el pasado viernes, cuando finalizó el plazo de alegaciones a la adjudicación del contrato a Ximénez, que el encendido de las luces tendrá lugar el jueves 4 de diciembre.

Este retraso ha generado críticas de comerciantes y vecinos, ya que hasta mediados de noviembre no se había instalado ningún arco navideño en la ciudad. A pesar de la tardanza, el Ayuntamiento confía en que la iluminación navideña dinamice el comercio del centro durante las semanas más importantes de la campaña, coincidiendo con el puente festivo de diciembre. Aunque no llegará a tiempo para el Black Friday, se espera que las luces sean un atractivo para vecinos y visitantes, impulsando la actividad económica local.