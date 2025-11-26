IU carga contra Landaluce por el caos navideño: “La infancia y las pymes pagarán la descomposición del gobierno”

Izquierda Unida Algeciras ha elevado el tono ante los retrasos en los preparativos de las fiestas navideñas y ha exigido responsabilidades políticas al equipo de gobierno que dirige José Ignacio Landaluce. La formación considera que el Ayuntamiento “llega tarde y mal” a una de las campañas más importantes del año para el comercio local y las familias algecireñas.

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, ha sido especialmente contundente al valorar la gestión municipal. A su juicio, las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo popular para justificar el retraso en la contratación de eventos y actividades especiales “son inaceptables” y suponen un intento de “esconder su incapacidad detrás del procedimiento administrativo”.

“Las fiestas son todos los años en las mismas fechas, y por eso resulta incomprensible que Landaluce pretenda culpar a la burocracia de su fracaso”, lamenta Alonso, que insiste en que el gobierno local ni siquiera ha sido capaz de pedir disculpas: “Es lo mínimo que deberían haber hecho, pero ni eso”.

“La ciudad se les viene grande”

En su crítica, la dirigente de IU advierte de que los retrasos no son un problema menor, sino un síntoma de lo que califica como “la descomposición del gobierno de Landaluce”. Y señala directamente a quienes, según afirma, pagarán las consecuencias: “La infancia y las pymes del centro de Algeciras serán los auténticos damnificados por esta nueva muestra de un gobierno municipal al que le viene grande la ciudad y que se deteriora más cada día”.

Desde IU subrayan que mientras otros ayuntamientos del Campo de Gibraltar —y otras ciudades de tamaño similar tanto en Cádiz como en Málaga— ya han inaugurado su alumbrado y su programación navideña, Algeciras sigue atrapada en un proceso de adjudicación que consideran “mal planificado y peor ejecutado”.

“Estamos pasando del eslogan de Algeciras Capital a una ciudad que, por la ineptitud de su alcalde, es incapaz de competir con su entorno más cercano”, denuncia Alonso. “Y esto ocurre, además, en una época clave para la facturación de muchas pequeñas y medianas empresas”, concluye.