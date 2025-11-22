Las fotografías del encendido del alumbrado de Navidad en San Roque

El municipio se convierte desde en La Ciudad de la Navidad con multitud de actos hasta el día de Reyes, entre ellos un espectacular árbol transitable de 20 metros

San Roque se convierte un año más en La Ciudad de la Navidad. Este sábado ha dado el pistoletazo de salida a la época más especial del año con el encendido del alumbrado extraordinario en todo el municipio. Los actos seguirán hasta el día de Reyes.

Los ciudadanos respondieron masivamente a la cita en la Alameda Alfonso XI para vivir un evento lleno de ilusión y magia. Además de encender los adornos luminosos, con un espectacular árbol transitable de 20 metros, hubo actuaciones y se dió inicio al Parque Infantil, que va a estar funcionando hasta el día de Reyes, y que incluye una pista de patinaje y un tiovivo.

La sorpresa de este año fue una degustación de pestiños, junto a las animaciones infantiles y la actuación de grupos de baile de la academia de Baile Power Dance.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto al concejal de Fiestas, Abel Heredia, varios ediles de la Corporación y numerosos niños presentes en el acto fueron los encargados de hacer la cuenta atrás y pulsar el botón que iluminaba la Alameda y simultáneamente, todo el municipio.

El regidor explicó que la preparación de las fiestas navideñas es un trabajo ilusionante y motivador, y anunció “momentos especiales pensados para todos: niños, jóvenes, y adultos, en una completa oferta para toda la familia, con ese ambiente tan especial” característico del municipio.

Más de un millón de puntos de luz, repartidos en más de mil motivos distintos, iluminan desde esa noche las calles y plazas de los diez núcleos de población del municipio, una vez que se ha procedido al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad.

El encendido del alumbrado extraordinario ha sido el primero de los actos incluidos en la programación San Roque, Ciudad de la Navidad, más de 30 actividades en todo el municipio que se prolongarán hasta el miércoles 7 de enero. Coordinada por la Delegación de Fiestas, que dirige el concejal Abel Heredia, en esta agenda navideña participan otros departamentos municipales y distintos colectivos y entidades.

Cientos de miles de pequeñas bombillas led de última tecnología y de bajo consumo, con motivos renovados, iluminan las zonas comerciales y los principales lugares de esparcimiento de todo el municipio para generar ambiente navideño, al que contribuyen las atracciones y los puestos del mercado navideño ubicados en la Alameda Alfonso XI.

En cuanto a las barriadas, en los accesos a todos los núcleos de población hay carteles de felices fiestas, mientras que en las principales calles cuelgan arcos navideños y hay arboles ornamentales iluminados. En las iglesias brillan estrellas de la Navidad. Se han previsto zambombas, fiestas infantiles, belenes vivientes, concursos de repostería, fiestas preuvas, campanadas infantiles, arrastre de latas, espectáculos musicales infantiles, Carteros reales recepciones reales, cabalgata de Reyes, y otros actos.