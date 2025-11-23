Castellar de la Frontera da la bienvenida a la Navidad con el alumbrado y un poblado navideño

La Plaza Andalucía de Castellar de la Frontera se ha convertido este fin de semana en el epicentro de la ilusión navideña. La Delegación Municipal de Fiestas ha vuelto a apostar por un poblado navideño lleno de propuestas gratuitas para los más pequeños, coincidiendo con uno de los momentos más esperados del año: la tradicional fiesta de encendido del alumbrado navideño.

Desde la tarde del sábado, una veintena de hinchables, cinco talleres de manualidades, una pista de karts, una noria y un tren infantil han llenado el corazón del municipio de color y sonrisas. Tanto vecinos como visitantes han recorrido un ambiente festivo que, año tras año, gana popularidad y se consolida como una cita imprescindible en el calendario local.

El poblado navideño estuvo ambientado por música ambiental y numerosas actividades pensadas para el disfrute familiar. Las asociaciones del municipio también tuvieron presencia destacada con puestos solidarios, entre ellos la Hermandad del Santísimo Cristo de La Almoraima (tortas fritas), la Comisión de Fiestas (licores y polvorones) y varios puestos de artesanía, además de la colaboración de colectivos como la Asociación LGTBIQ+ Arcoiris, el Grupo Scout Agnes Baden-Powell, los Navegantes de Esperanza y la Asociación de Mil Colores.

La tarde culminó con varias actuaciones, donde destacaron la energía y el sabor de Carmela de Jerez con su zambomba flamenca, y la propuesta Nuestra Navidad Campogibraltareña del grupo Al Son del Sur, gracias a la colaboración de Navegantes de Esperanza.