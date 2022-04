El juicio contra los Castaña seguirá el viernes pese a pedir la petición de suspensión de la defensa

El juicio contra Francisco y Antonio Tejón Los Castaña y 15 personas más por su presunta implicación en una red de narcotráfico proseguirá el viernes pese a la petición de todos los abogados defensores del aplazamiento de la vista oral por el problema médico sobrevenido de uno de los acusados, que le ha impedido asistir este lunes a la sección de la Audiencia Provincial en Algeciras. Los hermanos Tejón Carrasco se enfrentan a 20 años de prisión por delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación, mientras que la Fiscalía pide para el resto, incluidos tres policías, 11 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas y receptación.

El comienzo del juicio ha sido accidentado. Tras dar lectura la magistrada que preside el tribunal a los nombres de los acusados y sus abogados, se ha constatado la falta de uno de ellos. Ha sido la psicóloga del centro de rehabilitación en el que está internado en Jaén la que ha dado norte de su paradero: se encontraba ingresado en la unidad de salud mental del hospital tras sufrir una crisis. El abogado defensor ha solicitado el aplazamiento del juicio al no poder personarse su defendido y la magistrada ha decidido encargar un informe forense para poder tomar una decisión sobre la procedencia o no de continuar con la vista.

Ese informe ha tardado en llegar. Casi tres horas después se ha retomado la vista con la lectura del informe médico, confirmando que el acusado había sufrido una crisis que lo había llevado a ser ingresado pero que además padece una insuficiencia respiratoria que ha requerido de oxigenoterapia. Ante su estado de salud, está imposibilitado para asistir a un juicio pero además el médico señala que le es imposible determinar cuándo podrá hacerlo, explicando que su evolución se verá en los próximos meses.

Esa falta de plazos le ha servido de argumento a la sala para decidirse a continuar con el juicio. La Fiscalía había solicitado seguir con la vista y juzgar más adelante al ausente; los abogados de la defensa, en bloque, habían pedido la suspensión, alegando que un delito como organización criminal no permite desgajar a uno de los acusados. La magistrada ha señalado que “no tenemos una certeza de fecha más o menos cercana para la mejoría de esta persona”, por lo que si se accediera a la petición “supondría dejar el procedimiento en stand by. Esa petición no puede tener amparo”.

El juicio continuará el viernes con las declaraciones de los acusados, sobre las que los abogados ya han advertido que en muchos casos se acogerán a su derecho a no declarar. La Fiscalía llamará también como testigos a 15 policías dado el papel que presuntamente han jugado tres agentes para facilitar la entrada de alijos de droga.