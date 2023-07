Los musulmanes de Algeciras solicitan parcelas para enterrar a sus fieles en el cementerio municipal

La comunidad islámica Al Jazira Al Khadra de El Saladillo, pertenecientes a la mezquita Al Rahmah de Algeciras, ha presentado una solicitud al Ayuntamiento para que se les conceda una zona con "parcelas suficientes" en el cementerio municipal destinadas al enterramiento de personas de fe musulmana conforme a los preceptos funerarios islámicos.

Las peticiones para la creación de un cementerio islámico no son nuevas por parte de los musulmanes algecireños. Sin embargo, el último escrito de esta comunidad islámica en la barriada de El Saladillo se centra ahora en la habilitación de parcelas específicas dentro del propio cementerio municipal frente a la creación de un recinto específico.

La comunidad de El Saladillo ha expresado que los fieles musulmanes del Campo de Gibraltar -unos 15.000, según calculan- no disponen de espacios correspondientes en los distintos cementerios municipales de la comarca, "lo que supone un grave perjuicio para este colectivo que, ante el fallecimiento de un ser querido, deben suplicar espacio en cementerios situados en otras localidades lejanas o, incluso, trasladar el cuerpo al extranjero".

"No es justo que nuestros vecinos musulmanes no puedan ser enterrados en la ciudad que les ha visto nacer o acogido después, siendo además un perjuicio añadido para familiares y amigos, quedando estos obligados a desplazarse para visitar a sus difuntos, en la mayoría de ocasiones, a sitios muy lejanos", lamentan.

Esta solicitud, firmada por el presidente y representante legal de la comunidad, Mohamed El Kammas El Moqadem, se ampara en la la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, en especial, en el artículo 2.5:

"5. Los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales que establece el número 2 de este mismo artículo para los lugares de culto.

Se reconoce a las Comunidades Islámicas, pertenecientes a la "Comisión Islámica de España", el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las Comunidades Islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto los actualmente inhumados en cementerios municipales como los de aquéllos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de sanidad."

La instancia presentada al Consistorio expresa que las competencias en materia de cementerios y servicios funerarios son municipales, un servicio "obligatorio", "con independencia del número de habitantes", según lo establecido en el artículo 26.1.a):

1. Los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Otras comunidades

Esta reivindicación no goza del apoyo de todas las comunidades de credo islámico: otras asociaciones de la comarca no comparten, de hecho, la petición habilitar parcelas dentro de un cementerio laico. Según Mohamed Mekaden -portavoz en el Campo de Gibraltar de la Unión de Comunidades islámicas de España y segundo imán de la mezquita Al-Huda de Algeciras- un cementerio "cristiano" o laico "no es un lugar para enterrar a un musulmán".

La ausencia de un cementerio islámico en el Campo de Gibraltar obliga a buscar sepultura en otras ciudades, como Ceuta, Fuengirola o Jerez. El entierro en Ceuta puede costar en torno a 2.000 euros. Por ello, tanto en Algeciras como en La Línea se han realizado distintas peticiones por escrito para que los ayuntamientos posibilitaran cementerios musulmanes sin que, hasta la fecha, hayan sido efectivas.

Sobre esta nueva petición efectuada por la comunidad islámica Al Jazira Al Khadra del Saladillo, Europa Sur ha solicitado al Ayuntamiento de Algeciras que informe si sopesa asumir esta petición, declinando pronunciarse por el momento.