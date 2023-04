La comunidad islámica denuncia que un musulmán es enterrado en Algeciras "en un cementerio laico y no según su tradición"

Mohammed Mekaden, como portavoz en el Campo de Gibraltar de la Unión de Comunidades islámicas de España, ha manifestado su deseo de "llegar hasta el final" para conseguir que un fiel sin recursos de su comunidad sea enterrado según la tradición islámica —en la tierra y orientado a La Meca, fundamentalmente— y no "de la manera en que ha sido enterrado a cargo de Asuntos Sociales del Ayuntamiento".

Entiende el representante de los musulmanes que las autoridades deben atender al deseo implícito de los difuntos, y que un cementerio laico o cristiano —el de Botafuegos— no es lugar para enterrar a un musulmán. Mekaden asegura "estar avisando", antes de proceder a interponer la correspondiente denuncia a las autoridades locales. Asegura que la comunidad islámica no puede tolerar que se sigan sucediendo este tipo de "atropellos" y que "ya es hora" de parar estos enterramientos no acordes con la tradición espiritual del fallecido.

El musulmán fallecido es de nacionalidad española y carecía de recursos económicos, por lo que Asuntos Sociales se ha hecho cargo de los gastos del entierro, según manifiesta Mekaden. Al parecer, la viuda del fallecido no ha exigido a la Delegación de Asuntos Sociales ningún requerimiento especial para la sepultura de su marido.

Los musulmanes representados por Mekadem, segundo imán de la mezquita Al-Huda de Algeciras, según expresa el portavoz, no van a permitir que "uno de nuestros hermanos acabe siendo enterrado de una manera no acorde a su tradición espiritual".

La falta de un cementerio islámico en el Campo de Gibraltar obliga a buscar sepultura en otras ciudades, como Ceuta, Fuengirola o Jerez. El entierro en Ceuta puede costar en torno a 2.000 euros. Por ello, tanto en Algeciras como en La Línea se han realizado distintas peticiones por escrito para que los ayuntamientos posibilitaran cementerios musulmanes sin que, hasta la fecha, hayan sido efectivas.