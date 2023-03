La Línea reclamará en los tribunales las cuotas de sus policías que trabajaron en la Feria de Algeciras

El Ayuntamiento de La Línea reclamará por la vía judicial los 12.879 euros que asegura que ha tenido que abonar a la Seguridad Social en concepto de cuotas patronales por los servicios prestados por 33 agentes de la Policía Local de La Línea durante la Feria de Algeciras de 2022. El alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, y la concejal de Hacienda, María Solanes, niegan tener deudas con el Consistorio linense y aseguran que cumplieron con su parte del convenio pagando 48.000 euros el 20 de agosto de 2022.

Fuentes municipales de La Línea han explicado a Europa Sur que una vez reclamada esta cantidad por vía administrativa, sin que haya habido respuesta, recurrirá a los tribunales. Esas mismas fuentes indican que tiene convenios similares con otros municipios, como San Martín del Tesorillo o Isla Mayor, y que los ayuntamientos para los que sus agentes han prestado servicio se han hecho cargo del pago de estas cuotas.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se refirió a este asunto en el Pleno celebrado el pasado jueves tras una pregunta del grupo socialista, de la que se hizo eco este miércoles la candidata del PSOE a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal. Landaluce lamentó, tras ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa, que Franco no le llamase por este asunto en lugar de hacerlo público en un pleno. "No se ha puesto nadie en contacto con nosotros. Aquí está el convenio, hemos cumplido bien. Y si hay alguien que entiende que no está bien cumplido tiene que llamar de un alcalde a otro, no es lógico que se haga en un pleno. Siempre tenemos el teléfono abierto, y los técnicos también", dijo Landaluce.

"Mientras estemos nosotros en el Ayuntamiento, un policía local de La Línea no pisará la feria de Algeciras estando de servicio. Evidentemente no volveremos a hacer el canelo”, afirmó el regidor linense el pasado jueves durante la sesión plenaria de marzo.

Denuncia de Arrabal

“El alcalde de La Línea está dispuesto a llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Algeciras por incumplir el convenio firmado en 2022 para que 33 policías locales prestaran servicio en nuestra Feria", denunció este miércoles Rocío Arrabal en una rueda de prensa.

"Landaluce no ha pagado lo que correspondía a la Seguridad Social. Lo ha tenido que abonar el Ayuntamiento linense después de recibir un requerimiento y ese incumplimiento nos va a costar muy caro a los algecireños”, declaraba Arrabal después de proyectar un vídeo que recoge el momento del pleno del Ayuntamiento linense en el que, ante el referido incumplimiento, el alcalde, Juan Franco, reconoce que “lo más seguro es que acabemos en la vía judicial”.