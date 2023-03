El Ayuntamiento de Algeciras niega tener deudas con La Línea por la cesión de policías durante la Feria

El Ayuntamiento de Algeciras asegura que no tiene deudas con el Ayuntamiento de La Línea y que cumplió con el convenio firmado para la cesión de agentes de la Policía Local durante la pasada Feria Real algecireña, en contra de lo que asegura Juan Franco, que en el pleno del pasado jueves afirmó a preguntas del PSOE que el Consistorio algecireño le debía 13.000 euros en concepto de cuotas patronales por estos servicios y que abría la puerta a reclamarlos por la vía judicial.

"Nos pasaron un listado de los importes de todos los policías y es lo que se pagó en tiempo récord. En agosto quedó saldada la deuda con el Ayuntamiento de La Línea. Preguntamos la forma de pago para acogernos a ese convenio, si se pagaba a cada policía o al Ayuntamiento, y se pagaron el 20 de agosto los 48.000 euros al Ayuntamiento, como reza en el convenio", explicó la concejal de Hacienda, María Solanes, preguntada por este asunto en rueda de prensa.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, corroboró esta afirmación y lamentó que su homólogo no le hubiera llamado. "No se ha puesto nadie en contacto con nosotros. Aquí está el convenio, hemos cumplido bien. Y si hay alguien que entiende que no está bien cumplido tiene que llamar de un alcalde a otro, no es lógico que se haga en un pleno. Siempre tenemos el teléfono abierto, y los técnicos también", afirmó el regidor.