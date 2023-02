Varias grabaciones estrechan el cerco sobre el ex jefe de la Guardia Civil de Algeciras, Francisco Espinosa

Varias grabaciones estrechan el cerco sobre Francisco Espinosa, general retirado de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Algeciras entre 2001 y 2004. El diario Canarias 7 publica algunas de las conversaciones que mantuvo con empresarios, a los que se ofrecía como mediador para hacer negocios en Canarias. Espinosa es por ahora el único detenido en el caso Mediador, relacionado con una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero y alimentario.

"El problema en Cabo Verde es que el dinero no te lo puedes traer. Allí con cuatro putas tarjetas puedes vivir, pero te tienes que acostumbrar para no ser un corrupto. De cien mil euros, sesenta son tuyos y cuarenta no, y nadie quiere entregar 40.000 euros. Viviendo allí eres el rey, el capitán general, un marajá, con cuatro negras que te la chupen tres veces al día", recoge Canarias 7 en las grabaciones realizadas en el seguimiento de las actividades del general llevado a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el caso Mediador, ha solicitado que se rastree en Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde el patrimonio que pudiera tener el general retirado. En otra de las conversaciones se relata que su aspiración intermediar en un negocio de 37 millones de euros en Mozambique y embolsarse un comisión del 10% del total.

La investigación recoge otra grabación, reproducida por Canarias 7, en la que, dirigiéndose a un empresario, le advierte sobre lo siguiente: "No podemos hablarlo en la comida porque no sabemos quién escucha, ni en la mesa, ni en la mesa de al lado (...) no tiene que enterarse nadie".

También está acreditado un viaje del general desde Madrid a la isla de Fuerteventura cuyo coste corrió a cargo de un empresario de la trama. La investigación recoge que el general quería desplazarse a la isla para un encuentro sexual y los billetes de avión, el hotel y otros gastos fueron abonados por el propietario de una mercantil, todo ello a cambio de reclamar un documento falso que acreditase que el viaje era por un encargo de trabajo.

En ese concepto de 'otros gastos', indica el diario canario, el general reclamó entre 2.000 y 3.000 euros. Siempre señaló que prefería los pagos en metálico pero finalmente accedió a que se le entregase una tarjeta de crédito que no dejaba rastro.

Los investigadores han aportado al juzgado copia de la tarjeta de embarque y del recibo del alojamiento en el hotel de Fuerteventura.

Los investigadores también señalan que el general exigió que una de las empresas de la trama contratase a una persona con la que mantenía una relación íntima, a razón de unos 3.000 euros al mes. El empresario tuvo sus dudas y finalmente no se formalizó la contratación.