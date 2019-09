El gasto en asesores sube en Algeciras a 359.000€ tras nombrar tres el PP

El Ayuntamiento de Algeciras va cerrando su nómina de asesores para los próximos cuatro años y el gasto asciende ya a casi 359.000 euros. Los últimos cargos de confianza en incorporarse al Consistorio son tres asesores del grupo popular, que sumaría de esta forma ocho en total.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer el nombramiento como funcionarios eventuales de Inés Sánchez Redondo, Rocío Navarro Martín y Fernando Roca Díaz. Se suman a otras doce personas adscritas a distintos grupos políticos (a excepción de una de ellas) cuyo nombramiento ya fue publicado en el boletín.

En la actual relación de asesores figuran por tanto ocho del PP, uno de Ciudadanos, tres del PSOE y dos de Adelante Andalucía. Queda pendiente la decisión del grupo Vox, que vio reducida su cuantía económica para el nombramiento de asesores tras la crisis interna que le llevó a perder uno de sus dos concejales antes de la creación del grupo político.

No obstante, eso no quiere decir que se cierre por completo la lista de asesores. De hecho, hay margen legal para ampliarla en los próximos meses. La Corporación municipal aprobó el pasado mes de julio un gasto de hasta 518.000 euros en asesores, previsto para quince puestos. En el Pleno siguiente se aprobó una disposición por la que se permitía aumentar el número de asesores si lo autorizaba el alcalde, pudiendo subdividirse los puestos asignados a cada grupo en hasta tres nuevos puestos “siempre que no suponga incremento de los costes de personal y que las retribuciones de los nuevos puestos sean superiores al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento”.

De ahí la disparidad de retribuciones en la plantilla de asesores, que van desde los 41.630 euros anuales del nombrado por Ciudadanos a los 13.650 euros de los dos que tiene Adelante Andalucía, que ha dividido en dos un puesto de 27.300 euros de salario; también el PSOE ha optado por dividir los salarios. Ninguno tiene por ahora el sueldo mayor fijado para un asesor del Ayuntamiento de Algeciras: 52.500 euros.