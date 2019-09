El Ayuntamiento de Algeciras ficha a una docena de asesores por 285.000 euros anuales

El Ayuntamiento de Algeciras cuenta con una docena de asesores contratados mediante libre designación, como personal de confianza de los grupos municipales, con un coste salarial anual de 284.452 euros, según consta reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz del pasado día 5.

Esa docena de puestos de confianza se ampliará en breve puesto que el Consistorio tiene reservada a ese fin una partida mayor. De hecho, el PP, que cuenta con cinco personas designadas inicialmente, ha incorporado recientemente a otros dos asesores cuyos nombramientos están aún a la espera de oficializarse en el BOP con sus respectivas retribuciones, según fuentes municipales, que sitúan sus sueldos en la horquilla de entre 26.000 y 27.000 euros.

En la relación de asesores figuran, además de esos cinco del PP, tres del PSOE, dos de Adelante Andalucía (AA), uno de Ciudadanos y una décima persona sin adscripción política alguna que está contratada desde hace años con un salario muy bajo.

Las diferencias retributivas entre unos y otros –desde los 41.630 de Miguel Ángel Núñez Armengol, de CS, a los 13.650 de los dos miembros de AA– se debe a que los grupos tienen asignada una cifra económica en función de su representación municipal. Cada cual la distribuye según su propio criterio: en el caso de Cs, con dos concejales en el Ayuntamiento, solo ha nombrado a un asesor.

La decisión de VOX

Está aún pendiente la decisión que adopte Vox. Aunque obtuvo dos escaños en las elecciones del pasado 25 mayo, su división interna hizo que tan solo cuente ahora con un concejal, Antonio Gallardo, su cabeza de cartel, en tanto que quien fuera su número dos, Jorge Domínguez, se inscribió como concejal no adscrito tras una crisis interna en el partido ultraderechista. Este hecho reduce la cuantía económica con que cuenta Vox para el nombramiento de asesores.

Con esos cálculos, la cifra final del coste salarial bruto de los asesores se irá en torno a los 350.000 euros, cantidad a la que hay que sumar también los costes labores por sus respectivas cotizaciones a la Seguridad Social.

Entre los nuevos fichajes del PP figura la abogada Inés Cortés, ex esposa del ex presidente de la Mancomunidad de Municipios y ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento algecireño, Luis Ángel Fernández.