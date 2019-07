El Ayuntamiento de Algeciras inicia el mandato con 1,14 millones de gasto político

La asignación a Vox, cuestionada

El pleno de ayer también sirvió para dar cuenta del escrito presentado por el Concejal, Jorge Domínguez Clavijo, en el que reitera su deseo de pertenecer al grupo no adscrito y no al de VOX, con el cual concurrió en las elecciones. El edil recuerda que el portavoz de Vox, Antonio Gallardo, presentó un escrito de constitución del grupo con su nombre pero sin firmar, por lo que el grupo cuenta con un solo edil. Un hecho que no es baladí: en la propuesta de asignación a los grupos municipales se ha dado a Vox una retribución variable por dos ediles, en lugar de solo uno, algo que advierte Domínguez en su escrito. El no adscrito, de baja de Vox hace varias semanas, también reclama que se le incluya en las diferentes comisiones y se ampare su derecho a la palabra en el pleno. Domínguez tendrá derecho a participar en esas comisiones y en próximas fechas se tendrá que determinar su formato de participación en los plenos, explica el secretario general. Este escrito de Domínguez tuvo respuesta en el pleno. Su ex compañero de filas, Antonio Gallardo, lamentó “profundamente las decisiones que ha ido tomando Jorge Domínguez, una traición a los votantes que vengo representando”. “Reitero los principios de lealtad al equipo que hizo posible traer la representación al Ayuntamiento”, prosiguió, “en política hay que dejar los intereses personales y el egoísmo”.