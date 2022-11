"En Algeciras, una carta del médico tarda más que un paquete desde China"

"En Algeciras, una carta del médico tarda más en llegar que un paquete desde China con un muñequito para el perro". La frase resume la situación del servicio de Correos en la ciudad pero podría aplicarse a cualquier punto del Campo de Gibraltar. La pronuncia, frente a la oficina cerrada desde hace nueve meses del centro de Algeciras, Alberto Díaz, trabajador del servicio postal y delegado de CGT, rodeado de carteros, en un lunes en el que todos los de España están llamados a la huelga.

"En Algeciras estamos bajo mínimos y cualquier persona de San García o El Rinconcillo tiene que venir a diez kilómetros de su casa, a Ruiz Zorrilla, 42 para recoger un paquete o un certificado porque es la única oficina que los entrega. Si te dejan un aviso en casa tienes que ir ahí y te encuentras que hay tres ventanillas para 120.000 habitantes. Hace una año teníamos ocho abiertas", subraya Díaz.

Los carteros admiten que no reparten cartas. "Tal y como estamos nos da tiempo a entregar la paquetería y algunos certificados. Las cartas, no, porque como es un servicio público tienen más tiempo y te dicen que las dejes ahí y que salga lo que para ellos es más urgente", explica.

Los trabajadores del servicio postal de Algeciras temen que la intención de la empresa pública sea finalmente vender el edificio entero. "Correos quería que se le cambiara de uso público a privado, le dijo al señor Landaluce que así iba a conservar la oficina de abajo y que arriba iba a hacer pisos u locales para alquilar y se aprobó en Pleno, pero al final nos tememos que va a venderlo. Es lo que está haciendo en toda España", explica.

La obra en la oficina del centro no ha empezado y la de la calle Tarifa sigue sin abrir

"Estamos frente al ejemplo de que la empresa pública dice una cosa y hace otra. Dijo que iba a hacer una obra en esta oficina y a día de hoy no ha empezado, pero es que además, dijo que iba a abrir una oficina en la calle Tarifa para continuar el servicio y tampoco lo ha hecho. Es una estrategia para ocultar la realidad, que es que estamos cada vez más en precario, con un sueldo más bajo, porque un cartero cobra de 1.100 a 1.200 euros, con eso no llega ni al día 15 de cada mes. Pero no uno, sino toda la plantilla. Estuvimos diez años con el sueldo congelado. A día de hoy la subida que firmó Sánchez para todos los empleados públicos no nos ha llegado. Y era del 1 de enero. Nuestro hartazgo es ya grande", resume.

Las críticas se extienden a las zonas rurales, con muchos ejemplos dentro del Campo de Gibraltar. "Correos intenta dar una versión de que, por ejemplo, está atendiendo a las áreas más separadas de las ciudades y es mentira. Está desatendiendo todo y sobrecargando a los carteros rurales. En La Estación de San Roque hay una cartera ya mayor que tiene que abrir la oficina, repartir por el pueblo y luego recibir el pago de tributos, multas y el envío y recogida de paquetes. Son más servicios que le han dado, pero sigue una sola persona. Si quieres hacer más trabajos, lo lógico es que amplíes y le pongas por lo menos un ayudante. Estamos hablando de una persona con casi sesenta años que tiene más trabajo que cuando tenía treinta", argumenta Díaz.

Los carteros han decidido llevar a cabo una protesta en toda España por "las condiciones precarias" que "impone" la empresa y que "aumentan cada vez más". "Estamos a mitad de plantilla en unas fechas muy complicadas. Correos reconoce que en esta semana de Black Friday va a mover cien millones de paquetes y lo está haciendo sin los trabajadores que hacen falta", concluye.