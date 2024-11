El Ayuntamiento de Algeciras abre la investigación sobre la usurpación de la identidad del interventor

El Ayuntamiento de Algeciras ha acordado la apertura de un "expediente aclaratorio" para esclarecer el acceso no autorizado a la plataforma Autoriza por parte de personal no autorizado y la presunta usurpación de los códigos de acceso al mismo con que cuenta el interventor municipal. El inicio de este proceso interno de investigación, anunciado la semana pasada, queda, no obstante, en suspenso a la espera de conocer el recorrido en la vía penal de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Algeciras por el propio interventor, el pasado 18 de octubre.

La teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha anunciado la apertura del citado expediente tras el acuerdo en la Comisión de Hacienda celebrada este lunes, 18 de noviembre, con la abstención de los representantes del PSOE , quienes consideran que la investigación interna pierde sentido en la medida en que la vía administrativa queda supeditada totalmente a lo que marque la vía penal.

Fuentes municipales consultadas por Europa Sur dibujan un escenario con tres posibiliades: que la justicia no aprecie los hechos denunciados, cosa improbable; que aprecie la existencia de delito y los juzgue, con lo que el Ayuntamiento no intervendría porque los procesos penales prevalecen sobre cualquier otro; y, la última, que considere que los hechos acacieron pero que no son constituvos de delito alguno. Es en este último supuesto cuando se reactivaría el expediente aclaratorio municipal, ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades administrativas.

Las fuentes consultadas indican que la aprobación del expediente es importante puesto que, con ello, se evita que prescriban las posibles responsabilidades administrativas si el proceso penal no prospera.

La teniente de alcalde delegada de Hacienda ha pedido a todos los partidos representados en la comisión que, si tienen sospechas o conocimiento de algún dato relevante sobre este caso, lo pongan en conocimiento bien del Ayuntamiento, bien de las autoridades competentes, y evitar así cualquier manipulación de la información que pudiera haberse obtenido de esta incursión a los datos del Autoriza.

“Como equipo de Gobierno, hemos hecho lo que teníamos que hacer: defender los intereses del Ayuntamiento y de Algeciras”, asegura Solanes, a la vez que ha subrayado que "en ningún momento se ha producido una vulneración de la ciberseguridad del Consistorio ni mucho menos de ningún dato que vulnere la Ley de Protección de Datos" en relación a información de ciudadanos particulares.

Críticas al PSOE y respuesta

La representante del PP ha acusado al PSOE de “poner en duda la honorabilidad y profesionalidad de nuestros funcionarios” a raíz de varias declaciones realizadas en los últimos días por dirigentes socialistas.

El PSOE ha justificado su abstención en la comisión por entender que “falta información” y que “primero debe pronunciarse la Fiscalía”, además de entender que resulta “poco transparente cómo el gobierno de Jose Ignacio Landaluce está llevando éste y otros escándalos recientes, relativos a la institución municipal".

Para el PSOE, el PP ha convertido la Comisión de Hacienda en “un esperpento, una puesta en escena cargada de victimismo” carente de utilidad. "No sólo porque se produce con más de un mes de retraso con respecto al hecho que la motiva", la denuncia del interventor, "sino porque, tal y como se temía, no se ha facilitado a los grupos de la oposición la documentación solicitada escudándose en que no la tienen”. Y ello, "a pesar de que dicha información es la que aporta el departamento de Informática del Ayuntamiento", añaden en una nota de prensa.

El Grupo Socialista ha preferido abstenerse por entender que “en estos momentos no tiene ningún sentido”, ya que no se trata de un procedimiento garantista ni que se haya “llevado en condiciones”. El concejal y viceportavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Fran Fernández, ha acusado a los concejales María Solanes y Jacinto Muñoz de tener una “actitud beligerante” y de “esconderse” detrás de los funcionarios y en no dar “explicaciones políticas a decisiones políticas, que son las que deberían ser transparentes, y no lo son”.

Como ejemplo, a los concejales socialistas les “llama la atención” que se opte por abrir un expediente aclaratorio por las injerencias sufridas por el interventor de fondos, pero que no se haga lo mismo por la aparición de un dispositivo de grabación encontrado en el despacho de la delegada de Hacienda, estando también este hecho investigado por la Policía.

También resulta “llamativo” para el PSOE de Algeciras que se llevaran a Fiscalía las injerencias presuntamente sufridas por el Interventor "sin informar de ello a la oposición", pero que no se haya actuado con la misma “rapidez” con las filtraciones de mensajes de Whatsapp sobre presuntas situaciones de acoso sexual en el Ayuntamiento, pese a la disposición del principal partido de la oposición de respaldar que dicho asunto sea trasladado a la justicia.

El micrófono en el despacho de Solanes

"Respecto al descubrimiento de un aparato de grabación en el despacho" de Solanes, según reza literalmente en una nota de prensa del Ayuntamiento, la teniente de alcalde ha defendido la idoneidad de los pasos seguidos poniendo de manera inmediata la situación en conocimiento de la autoridad policial, por lo que ha pedido “lealtad institucional” a los grupos políticos, que tuvieron conocimiento de estos hechos en su momento, ya que cualquier filtración pudiera favorecer al autor de los mismos alertándolo de su descubrimiento.

"PSOE y Vox estaban informados de los pasos seguidos y lejos de proteger la actuación policial, han preferido obtener rédito político a través de titulares de prensa alertando al autor en lugar de mantener un cauto silencio para facilitar las pesquisas de la autoridad", indica el Ayuntamiento en la citada nota de prensa.