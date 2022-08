El Ayuntamiento de Algeciras repartirá 30.000 euros en bonos para canjear en bares y tiendas de la ciudad

La delegación de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Algeciras repartirá 30.000 euros en cheques descuento para ser canjeados en los establecimientos de comercio y hostelería de la ciudad en el marco de la campaña Algeciras Commercium. Los beneficiarios serán los ciudadanos empadronados en el municipio mayores de 16 años.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende mostrar su apoyo a unos de los sectores más perjudicados por la pandemia, el comercio de proximidad y la hostelería, e incluso reforzarlo mediante "actuaciones directas que impulsen las ventas, subvencionando a los ciudadanos parte del gasto que realicen durante un periodo de tiempo que permita a estas pequeñas empresas recuperar en parte su facturación".

Para gestionar estos vales, el Ayuntamiento va a contratar un servicio externo que diseñe, desarrolle e implante una aplicación y una web en las que se podrá realizar todo el proceso de manera eficaz y eficiente y, sobre todo, con las máximas garantías de seguridad y transparencia.

El teniente de alcalde delegado de Comercio e Industria, Sergio Pelayo, ha informado de que el plazo para la presentación de ofertas para la contratación del servicio estará abierto hasta el 16 de agosto. Pelayo ha destacado la importancia que supone el anuncio de esta y otras convocatorias de licitaciones para los empresarios de la comarca, "ya que si bien tiene ámbito nacional por Ley, es nuestro deber hacerlo llegar al máximo número de emprendedores de la zona, dando el máximo apoyo posible al tejido empresarial y con él a la generación de empleo".

La APP y la plataforma web deberán estar preparadas para una serie de funcionalidades. Los establecimientos de comercio y hostelería se podrán dar de alta desde el sitio web habilitado y registrar las participaciones de los usuarios, los bonos canjeados y validarlos asociándolos al ticket de compra.

Los usuarios podrán darse de alta desde el sitio web, donde podrán consultar el estado de sus bonos y participaciones.

Los establecimientos deberán solicitar el alta en esta campaña a través de laSede Electrónica del Ayuntamiento. Una haya sido aprobada, podrán darse de alta rellenando un sencillo formulario, que estará construido con los datos que los técnicos municipales indicarán al adjudicatario. El establecimiento recibirá un correo automático que avisará de la recepción de su inscripción y su alta en el sistema.

Todos estos establecimientos validados irán guardándose en una base de datos donde permanecerán activos para poder registrar y validar los bonos que vayan canjeando los clientes.

Existirá un límite de bonos que podrá canjear cada establecimiento para intentar que la promoción se reparta entre todos los participantes. Este límite podrá ser incrementado por el Ayuntamiento en cualquier momento durante la campaña si así lo considera. Cada establecimiento tendrá a la vista el número de bonos que ya ha canjeado y registrado (hasta que no los registre, no le figurará como canjeado), así como el número de bonos que aún puede canjear. Esto se deberá hacer en tiempo real para que el bono no pueda ser canjeado después en ningún otro establecimiento.

Los usuarios solo podrán crear una cuenta por DNI y email. Estos deberán estar empadronados en el municipio, por lo que antes de ser validado, se comprobará este requisito. La plataforma de gestión contará con un control de altas por IP para evitar en lo posible el alta de usuarios fraudulenta.