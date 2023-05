El presunto asesino de Jesús Maya presume de su libertad y provoca a los familiares del fallecido en redes sociales

Jesús Maya, de 19 años, murió apuñalado en el barrio de La Piñera, en Algeciras, a última hora de la tarde del 3 de octubre de 2022. Poco después, la Policía Nacional detenía a un menor de 16 años como presunto autor del asesinato. El joven ingresó en el Centro de menores de Tierras de Oria, en Almería. Permaneció encerrado seis meses, el tiempo máximo que establece la ley, quedando en libertad vigilada a comienzos de abril.

De allí, se trasladó a Ceuta, al barrio de El Príncipe -donde vive actualmente- a la espera de juicio. Entretanto, sube a diario publicaciones en sus redes sociales donde presume de su libertad y lanza provocaciones tanto a las fuerzas del orden como a los familiares y allegados del fallecido Jesús Maya.

"De la cárcel se sale. Del boquete, no"

Europa Sur ha tenido acceso a una conversación, realizada mediante el sistema de mensajería privada de Instagram, entre el presunto asesino y una persona cercana a Jesús Maya, donde reta a la familia indirectamente. "Yo sigo vivo", escribe el menor. "Tu colega, primo o hermano, no", agrega, sin saber quién es exactamente su interlocutor.

"Resentidos. Ya verás. Todos muertos. Al boquete y a llevar flores. No me he comido nada: seis mesecitos y estoy en la calle", presume el joven de 16 años quien, antes de pasar por el Centro de menores de Tierras de Oria, ya estuvo, por otro delito, en el de La Marchenilla, en Pelayo.

"De la cárcel de sale. Del boquete, no", prosigue, con incontables faltas ortográficas y gramaticales. "A nadie de mi familia han tocado. Y ustedes, ¿qué? Llorando por vuestro muerto. Fantasmones. Cada cosa a su momento. Ten cuidado con vuestra casa y mira para atrás, que ya vamos saliendo todos de la cárcel", finaliza. Precisamente, el padre del presunto asesino de Jesús Maya se encuentra interno en la prisión del Puerto de Santa María.

"No me atormenta mi conciencia"

En numerosos vídeos puede vérsele fumando -lo que parecen porros de marihuana o hachís-, jugando con una videoconsola, en la calle y escuchando canciones de contenido violento, especialmente del rapero Anuel AA.

"El chaleco a prueba de balas me lo pongo al revés (...) Y ustedes matan gente, pero nosotros también. Pago cien abogados y todos me van a defender", se puede escuchar en algunas de las letras que el menor pone como fondo a fotografías acompañadas del hastag #siemprealomio.

"Estoy peleando el caso, orando que no me explote un asesinato. Si veo algo raro, me quito y me voy en desacato. Que hagan su trabajo y que me busquen, yo les corro un rato", es la banda sonora de otra publicación. O: "A los de homicidios esquivo y mi nombre nunca sale en un archivo. El muerto en las noticias y no hay evidencia. No me atormenta mi conciencia", son las estrofas de una larga lista de provocaciones en la red social Instagram, donde sube contenido bajo seudónimos porque maneja varias cuentas diferentes.

Scarface

La película Scarface, dirigida en 1983 por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, también está muy presente en el perfil del presunto asesino de Jesús Maya. La popular cinta cuenta la historia del expresidiario cubano Tony Montana, que recala sin un céntimo en Miami y logra convertirse en un poderoso capo de la droga durante la década de los 80.

"No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, Tony. ¿Recuerdas? Tú recuerda", le dicen a Al Pacino mientras éste conduce un descapotable. "Yo ya me olvidé", responde el actor. "Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú se feliz. Yo quiero lo que me merezco", concluye el personaje de Tony Montana.

Riesgo de fuga

La familia de Jesús Maya, una numerosa saga gitana de La Piñera, no comprende que su presunto asesino, de origen magrebí, solo haya pasado internado seis meses y que la Fiscalía de Menores no haya solicitado una prórroga que habría permitido tenerlo internado tres meses más. Temen también que, encontrándose en Ceuta, el joven pueda fugarse a Marruecos antes de que se celebre el juicio.

El día en que se produjo el apuñalamiento, alrededor de las nueve de la noche, Jesús Maya salió de su domicilio en La Piñera en busca de algo para cenar. Encontró cerrado el kiosco ubicado más cerca de su casa, así que caminó hasta otro en la calle Espíritu Santo, frente a la parroquia de la barriada. En esta vía se cruzó con el presunto asesino, que iba armado y con otra víctima en la cabeza: el cuñado de Jesús -la pareja de su hermana pequeña- con quien mantenía un enfrentamiento desde hacía tiempo.

Según cuenta un testigo presencial -el único que ha declarado, a pesar de que había más gente en esa calle-, el presunto asesino le espetó a Jesús: "Eh, tú, ¿qué haces aquí?". A continuación, le clavó un puñal en el pecho en dos ocasiones. La víctima intentó huir, pero, herido y desangrándose, se desplomó en la acera. El presunto asesino se sentó entonces, a horcajadas, encima de Jesús y le abofeteó en dos ocasiones. "Ahí tienes", le dijo, antes de abandonar la escena del crimen. A continuación, se deshizo del arma.

Jesús Maya, de 19 años, murió poco después sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida.