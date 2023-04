La familia de Jesús Maya pide agilidad en la celebración del juicio contra el menor que lo apuñaló, puesto en libertad

La familia de Jesús Maya, el joven de 19 años que fue apuñalado en la barriada de La Piñera, en Algeciras, pide que se agilice la celebración del juicio contra el menor que presuntamente lo asesinó, y que ha sido puesto en libertad vigilada, como adelantó Europa Sur el pasado 10 de abril.

En concreto, reclaman que se prorrogue el internamiento del menor, de 16 años, debido a la gravedad de los hechos, valorando también sus circunstancias personales y sociales —aseguran que cuenta con antecedentes por apuñalar a otro joven— y la existencia de un peligro de fuga, ya que actualmente se encuentra en Ceuta, desde donde sube fotos y vídeos en sus redes sociales anunciando su reciente estado.

La Ley Orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores, en el apartado 3 del artículo 28 dicta lo siguiente: "El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de seis meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo", plazo que solicita la familia de Jesús Maya, como compás de espera, hasta la celebración del juicio.

El presunto asesino ha estado recluido seis meses en el Centro de Internamiento de Menores Infractores 'Tierras de Oria', en Almería. Previamente, había pasado por el de La Marchenilla, en Pelayo.

Carta de un familiar del fallecido

Desde Europa Sur reproducimos a continuación una carta remitida a esta redacción por un familiar directo del fallecido:

"Un niño de 19 años, sin ningún antecedente penal, es asesinado, apuñalado en el corazón directamente dos veces y, encima, una vez tirado en el suelo, se ensañan con él dándole dos bofetadas y diciendo: Ahí tienes. Esto ocurre en Algeciras, el 3 de octubre del 2022, en el barrio de La Piñera, por un menor de 16 años que es el presunto asesino. Digo presunto asesino porque, a fecha de hoy, no está enjuiciado.

El asesino se encuentra libre por la ley del menor, la cual dicta que el tiempo máximo para estar en cautelar es de seis meses, prorrogables tres meses más. Quiero decir que, al no celebrarse juicio dentro de los seis meses desde su detención, y no prorrogarse los tres meses que indica la ley, el menor pasa a estar libre con cargos, pendiente de juicio.

La fiscal de menores, al igual que la jueza o el juez, lo han mandado a casa. Y sin comunicarnos nada a la familia del fallecido ya que, tanto la policía como el Ministerio Fiscal, nos dijeron que no nos hacía falta un abogado porque el Ministerio Fiscal nos defendía.

En definitiva, ni el Ministerio Fiscal ni Fiscalía de Menores nos avisa de nada y el menor ha salido en libertad con cargos a la espera de juicio. Es decir, que presuntamente asesina y, a los seis meses, se va a su casa, encima en Ceuta, donde peligra que se fugue si escapa a Marruecos.

Este menor, como he mencionado antes, presuntamente ha asesinado y se ha ensañado con la víctima. ¿No prorrogan su internamiento en un centro tres meses más? Si me contasen que ha robado una moto o que ha traficado con estupefacientes podría esperarse hasta el juicio, pero no, no es así. Ha arrebatado la vida de un inocente de 19 años, un niño muy casero, trabajador, que ayudaba en lo que fuera necesario.

Estoy mas que indignado tanto con la ley del menor como quienes la aplican y ejercen".

Memorial en La Piñera

La muerte de Jesús Maya se produjo —según relatan sus familiares— por una fatalidad, cuando el presunto asesino iba en busca de su cuñado, con quien sí mantenía un enfrentamiento desde hacía tiempo. Al no hallar a la pareja de la hermana de Jesús, cayó él cuando, el 3 de octubre, alrededor de las 21:50, el joven salía de su domicilio hasta un kiosco frente a la Parroquia del Espíritu Santo para comprar una sopa precocinada.

La víctima fue trasladada en situación de extrema gravedad a las Urgencias del hospital Punta Europa sin que los facultativos pudieran hacer nada por salvar su vida.

La familia ha construido un pequeño memorial, lleno de flores, en el lugar exacto donde Jesús murió.