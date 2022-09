Andalucía Bay desconfía de que el tráfico de trenes del Puerto de Algeciras esté duplicado en 2025

La plataforma Andalucía Bay 20.30, que ha propiciado la visita al Puerto de Algeciras de la coordinadora europea del Corredor Mediterráneo, Iveta Radicova, para conocer sus necesidades en torno al ferrocarril, desconfía del anuncio realizado por el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, sobre que el Puerto de Algeciras pueda expedir de 15 a 17 trenes diarios cargados con contenedores de mercancías en el año 2025. "Es una cifra que se le ha ocurro al Ministerio para opacar lo que pudiera decir la coordinadora del Corredor Mediterráneo", afirma Juan María de la Cuesta, portavoz del colectivo.

De la Cuesta recuerda que en diciembre de 2018 se celebró en Algeciras, organizado por Radio Algeciras, un congreso sobre la demanda del Puerto en el que se presentó un estudio de la consultora TRN TARYET, que indicaba que el Puerto de Algeciras multiplicaría por 15 sus trenes de mercancías semanales con el interior de la península -pasando de 14 a 211- si contara con una conexión ferroviaria competitiva hasta 2030.

"Creemos que el anuncio del Gobierno de que se van a duplicar los tráficos en 2025 es humo porque sabemos que esos temas son muy complejos por los trámites ambientales, las licitaciones, la elaboración de los presupuestos... Lo llevamos viendo desde hace 130 años. Todos los ministros de Fomento han prometido avances en las obras y no han hecho nada", destaca el portavoz de la plataforma.

Responsables de Andalucía Bay se reunieron este viernes con Radicova para intercambiar opiniones sobre su visita. "Ha cumplido al 100 por 100 a lo que se comprometió con nosotros el 28 de abril en Bruselas. Lo único en lo que no tiene competencias es en que se instale una oficina de coordinación del Corredor Mediterráneo en Algeciras, nos ha dicho que es responsabilidad del Gobierno de España, pero nos hemos comprometido a trasladarle lo que veamos como una oficina oficiosa, porque el coordinador en España, Josep Vicent Boira, no nos hace caso", señala De la Cuesta.

El siguiente hito de las mejoras de la línea Algeciras-Bobadilla es el estudio informativo para la tramitación ambiental del tramo Ronda-Bobadilla, que debe estar finalizado el 8 de julio de 2023. "Ponemos en duda que eso esté terminado en esa fecha. Si es favorable, bien, pero si no, habremos perdido 10 años y no hay plan B. Hemos pedido una reunión con la empresa que realiza el estudio para Adif, Ayesa, para que nos informes en qué estado está. No queremos más retrasos. Sines, Valencia, Tánger Med y Gibraltar siguen creciendo y necesitamos inversiones", sostiene De la Cuesta.