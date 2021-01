El algecireño Raúl Santos adapta para el cine una ópera basada en un relato de Edgar Allan Poe

El algecireño Raúl Santos ha adaptado para el cine La caída de la Casa Usher, una ópera de Phillip Glass basada en un relato de Edgar Allan Poe. La cinta, que combina animación de stop motion, ilustraciones a mano e imágenes clásicas de la televisión americana, se ha estrenado este viernes de la mano de la Boston Lyric Opera y puede verse en la plataforma operabox.tv.

El autor de la adaptación destaca que esta versión de Usher redibuja en el mundo contemporáneo la misteriosa historia que Poe escribió en 1839 y que Philip Glass completó en 1988 con una hipnótica banda sonora. El largometraje de 90 minutos está dirigido por el director de cine y ópera James Darrah, y nació a partir de un innovador guion del algecireño Raúl Santos.

La caída de la Casa Usher (título original en inglés: The Fall of the House of Usher), también conocido como El hundimiento de la casa Usher, es considerado uno de los mejores relatos de terror del escritor estadounidense. Cuenta la historia de un joven caballero que acude al reclamo desesperado de un amigo de la infancia y de su hermana gemela, aquejados de una extraña enfermedad incurable.

Raúl Santos cuenta cómo ha sido trabajar en esta adaptación: “Cuando James Darrah y la Boston Lyric Opera me encargaron una propuesta para esta versión cinematográfica, insistieron en que debíamos alejarnos de la ambientación gótica que todos reconocemos en Edgar Allan Poe y activar un espacio de ensoñación en el espectador".

Bajo esa inspiración, Santos concibió una narrativa no lineal en el que tres hilos argumentales corren de forma paralela. La historia principal se centra en Luna, una niña guatemalteca muda que al cruzar la frontera hacia EEUU, es detenida en un centro para inmigrantes donde los menores son separados de sus padres y encerrados en jaulas. Es aquí donde cobra sentido el segundo hilo argumental. Traumatizada e incapaz de hablar, Luna encontrará en una casa de muñecas abandonada en un trastero, la forma de expresar sus sentimientos, convirtiendo el el relato de Poe en un juego de su imaginación. La última pieza narrativa se apoya en una selección de archivo clásico de la televisión americana, en su esfuerzo de grabar a fuego en el inconsciente colectivo el mito del sueño americano.

"Nuestro propósito era resaltar los conceptos inherentes del relato de Poe, la depresión, la decadencia de la identidad americana, a quiénes abrirles y a quiénes cerrarles la puerta, y traerlos al mundo presente", explica Santos.

El director, James Darrah, indica que Raúl Santos "creó tres art films que se conectan entre sí. Cada uno de ellas amplifica, contextualiza y enriquece a las otras".

El proyecto de la película estuvo marcado por el coronavirus desde su concepción. Cuando los teatros cerraron sus puertas, la Boston Lyric Opera decidió que era momento de ofrecer otras propuestas al público. Ocho meses después, La caída de la Casa Usher se estrena este viernes en exclusiva en streaming en Operabox.tv. BLO celebrará un coloquio en directo con Darrah y Santos en Facebook Live este sábado.