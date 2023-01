El Virgen de la Esperanza de Algeciras, sin enfermero tres años después de la muerte de un alumno

El sindicato CGT denunciará ante la inspección de Trabajo y la Delegación de Educación la ausencia de un enfermero en el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Algeciras después de tres años de espera.

"Consideramos inconcebible esta situación. Amén de la sobrecarga en sus responsabilidades que deben asumir los trabajadores de dicho centro al ejecutar tareas para las que, en muchos casos, no tienen la formación necesaria", criticado el sindicato, que recuerda que en diciembre del año 2019, el Parlamento Andaluz -en respuesta a una propuesta de Adelante Andalucía, aprobó la figura del enfermero con carácter laboral como “experiencia piloto” para el centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Algeciras. "De este modo, se atendían a las demandas sostenidas durante muchos años por el AMPA y profesionales de dicho centro", explica CGT.

"Como bien argumentan, las casuísticas del alumnado de dicho centro son muy variadas y complejas haciendo que sean labores cotidianas alimentar por sondas gasonástricas, atender ataques epilépticos, graves problemas de movilidad, y un largo etc. presentes en la realidad de este alumnado como consecuencia de un amplio abanico de diversas discapacidades", continúa. De hecho, a finales del 2019, apenas un mes antes de la aprobación en el Parlamento de la figura del enfermero, se produjo un fallecimiento de un alumno del centro a pesar de las medidas llevadas a cabo por los docentes del mismo.

"No se explican los padres cómo es posible que tras la aprobación por parte del Parlamento de dicha figura, hoy, tres años después, aún no se sepa nada sobre esta cuestión. Argumentan que, como en tantos otros casos, la pandemia ha servido de excusa para que esta figura aún no esté presente", subraya.

A comienzos del presente curso el AMPA y el equipo directivo volvió a reunirse con distintas figuras políticas para abordar esta y otras cuestiones relacionadas con otras deficiencias de calado en el centro y también reivindicados desde hace años. Allí se les dio un escrito y "recibieron muchas buenas palabras e intenciones". "Más de tres meses después, aún silencio. Queda pues una vez más demostrada la ineficacia del estamento político".

"Apoyamos así todo tipo de movilizaciones llevadas a cabo por el AMPA de este centro, las pasadas, las presentes y las futuras. Las destinadas a adquirir la figura del enfermero que, desde los estamentos políticos, ya se comprometieron, así como tantas otras relacionadas con un sinfín de otros despropósitos relacionados con fallas en las instalaciones, problemas de humedad, ascensores que no funcionan y un larga etc. Así como las relacionadas con otras carencias en recursos humanos, como una mayor cantidad de profesionales ya sean de Apoyo Educativo o Fisioterapeutas. Las cifras son tozudas y si se comparan con otros centros de nuestra comunidad es fácil evidenciar que en el Virgen de la Esperanza hacen falta más recursos de toda índole", concluye.