Muere un alumno del Virgen de la Esperanza de Algeciras tras sufrir una parada en el colegio

Más información Los padres del Virgen de la Esperanza se concentrarán cada martes ante la Junta

Un alumno de 14 años del Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Algeciras ha fallecido en el hospital Puerta del Mar de Cádiz después de que el pasado jueves sufriera en el centro una parada cardiorrespiratoria tras una crisis convulsiva.

Los profesores del colegio ejecutaron técnicas de reanimación hasta que llegó a atenderlo un equipo médico del 061 que lo trasladó al hospital gaditano, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Las madres, padres, profesores, alumnos y familiares del colegio Virgen de la Esperanza están consternados y conmocionados por la tristísima noticia.

El AMPA La Savia ha emitido un comunicado para reclamar una vez más que se contrate personal sanitario para que esté en horas lectivas en el centro. "No podemos seguir así, no podemos más. No podemos continuar en esta situación de desamparo. Solo exigimos una figura fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento del colegio donde están nuestros hijos y donde podamos sentirnos tranquilos. Que son atendidos adecuadamente, en algunos casos en situaciones de extrema dificultad", se lee en escrito.

"No podemos seguir ni un día más de la misma manera", insiste el AMPA La Savia, "basta de falsas promesas. Queremos que esta situación se cambie en el menor tiempo posible y que el colegio de nuestros hijos tenga el personal sanitario necesario para cubrir todas las necesidades de los alumnos", concluye.