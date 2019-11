El Virgen de la Esperanza se concentra este lunes en el colegio por la muerte de un alumno

Las madres, los padres, los profesores y los alumnos del Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Esperanza, situado en la barriada algecireña de San Bernabé, celebrarán esta lunes (9:30) una concentración en la puerta del centro en protesta por la falta de personal sanitario especializado. El pasado jueves, un alumno de 14 años sufrió cuando estaba en el colegio una parada cardiorrespiratoria a raíz de una crisis convulsiva que le costó la vida el pasado sábado cuando ya estaba ingresado en el hospital Puerta del mar de Cádiz.

La comunidad educativa del Virgen de la Esperanza realizará durante la concentración tres minutos de silencio en memoria del alumno fallecido y en solidaridad con la familia.

"Llevamos muchos años intentando que nos pongan un enfermero en el colegio, pero parece que no es necesario, aunque tenemos cada dos por tres el 061 en el centro", explica una de las profesoras del colegio, que subraya que en lo que va de curso ya han tenido que llamar cinco veces a emergencias, por crisis epilécpticas en la mayoría de los casos.

"El jueves estábamos en el comedor y el niño entró en parada. Tuvimos la gran suerte de que una compañera sabe hacer masaje cardiopulmonar y otro le hizo el boca a boca. La chavala se incorporó ese día, sino hubiera estado podría haber muerto allí mismo. Lo llevaron a Cádiz y allí no pudo más. Esta es nuestra realidad, aunque la delegación de la Junta no lo ve", se queja la profesora.

Una madre ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org, dirigida a la Junta de Andalucía, solicitando la creación de la figura de un sanitario para atender a un alumnado "con una gran índole de problemas de salud".

Las madres, padres, profesores, alumnos y familiares del Virgen de la Esperanza están consternados y conmocionados desde que conocieron el sábado la tristísima noticia. El AMPA La Savia emitió un comunicado para reclamar una vez más que se contrate personal sanitario para que esté en horas lectivas en el centro. "No podemos seguir así, no podemos más. No podemos continuar en esta situación de desamparo. Solo exigimos una figura fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento del colegio donde están nuestros hijos y donde podamos sentirnos tranquilos. Que son atendidos adecuadamente, en algunos casos en situaciones de extrema dificultad", se lee en escrito. "No podemos seguir ni un día más de la misma manera", insiste el AMPA La Savia, "basta de falsas promesas. Queremos que esta situación se cambie en el menor tiempo posible y que el colegio de nuestros hijos tenga el personal sanitario necesario para cubrir todas las necesidades de los alumnos", concluye.