El Pleno de Algeciras reclama que se gestione la reapertura del transporte de pasajeros con Marruecos

El pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha reclamado este viernes al Gobierno central que intensifique las gestiones para la reapertura del transporte marítimo de pasajeros con Marruecos, que el país vecino cerró el pasado marzo de 2020 y no ha vuelto a abrir salvo para retornos puntuales de ciudadanos.

La petición parte de una moción del grupo Ciudadanos, que recuerda que se acerca la fecha de la tradicional Operación Paso del Estrecho, en la que en torno a tres millones de viajeros cruzan en un sentido y otro el Estrecho para disfrutar de sus vacaciones en Marruecos y otros países del Magreb, la mayor parte a través del Puerto de Algeciras. Desde 2020, el Puerto ha acumulado una pérdida de 9,3 millones de pasajeros y 2 millones de vehículos en régimen de pasaje, algo que tiene un fuerte impacto en la cuenta de resultados del Puerto y en las empresas y trabajadores dedicados a este sector. Y en cambio, recuerda Cs, sí se ha retomado el tráfico de pasajeros con otros puertos europeos.

El Pleno de febrero ha mostrado su rechazo al ataque militar que Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania, país con el que la ciudad mantiene una estrecha relación. Como ha recordado el alcalde, José Ignacio Landaluce, hace casi tres décadas nació en Algeciras la Asociación Niños de Ucrania y Andalucía, "un colectivo que ha buscado durante este tiempo dar una segunda oportunidad de vida a los pequeños que sufrieron especialmente la tragedia nuclear de Chernobyl, de la mano de su alma mater, Dolores Pérez Vázquez, conocida cariñosamente como la señorita Lola”.

Por ello, Landaluce ha declarado que “en nombre de la Corporación municipal, y de todos los algecireños, nos unimos al clamor mundial que exige a Rusia la inmediata retirada del territorio soberano de Ucrania, a cuyos habitantes hacemos llegar nuestra solidaridad, como tierra y gente de paz que somos”.

Debate económico

El Pleno ha vuelto a ser escenario del debate sobre la situación económica del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno ha defendido su gestión y ha destacado que la situación actual "es incomparable a la de 2011", en palabras de la delegada de Hacienda, María Solanes. "Hay deuda, pero está controlada, focalizada y ordenada" y "a principios de marzo estarán abonadas todas las facturas aprobadas a 31 de diciembre de 2021", ha destacado.

Desde el PSOE se ha expuesto la visión contraria, basada en los informes de cumplimiento del último trimestre. "El 96% de las facturas pagadas en el cuarto trimestre de 2021 se hicieron fuera del periodo legal. Quedaban sin pagar 910 facturas", ha remarcado el viceportavoz socialista, Fernando Silva. "Todo esto se traduce en que los proveedores, cuando cobran, tardan 190 días en hacerlo", ha alegado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Algeciras, Javier Viso, ha criticado que el Ayuntamiento esté "intervenido" y lamentado que el plan de ajuste obligatoriamente vigente "limita las acciones, inversión y servicio público".

Durante la sesión, se ha dado cuenta de los informes emitidos por la Intervención de Fondos para el seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al tercer y cuatro trimestre del pasado año, y de la propuesta sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones en aplicación de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

Salida de la Famsi

El Pleno ha aprobado también la separación definitiva del Ayuntamiento de Algeciras de la Asociación del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), con la negativa del PSOE y Adelante Algeciras. El Consistorio hacía una aportación anual de 12.000 euros pero estaba disconforme con la falta de actividad de la federación, según ha explicado Landaluce, quien ha considerado que "para la cooperación internacional están otras entidades" estatales y europeas.

Se ha aprobado asimismo la propuesta de inclusión en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de dos parcelas y un vehículo, por unanimidad; la validación institucional del Inventario Toponímico de Asentamientos de la ciudad, con el rechazo del PSOE; así como la propuesta de adscripción al puesto de trabajo de dos policías locales, con el consentimiento de todos los representantes.

El PSOE lamentó que no se haya quedado sobre la mesa el inventario de asentamientos de Andalucía (ITACA) "para estudiarlo con mayor detenimiento y realizar así más propuestas, pues los socialistas aseguran haber encontrado errores en algunas denominaciones y echan en falta en el documento enclaves populares y muy conocidos por los algecireños, como San Isidro, Villa Vieja o Cementerio Nuevo", como recordó el portavoz, Juan Lozano. Desde el equipo de Gobierno se aseguró que todos los posibles errores serían corregidos.

En cuanto a las mociones, han sido aprobadas las presentadas por el concejal no adscrito, Jorge Domínguez Clavijo, para la realización de jornadas u olimpiadas en caso de no realizarse los Juegos Deportivos del Estrecho; por el Grupo Municipal VOX en la que se propone el desarrollo e impulso desde la Delegación de Fomento Económico y Empleo de cursos específicos de reparación, construcción y mantenimientos de contenedores de transportes de mercancías en Algeciras; y por el Grupo Municipal Popular para no realizar el aumento de las cuotas de autónomos que está prevista en los presupuestos Generales del Estado para 2022. Además, se ha aprobado por puntos la presentada por el Grupo Municipal Adelante Algeciras relativa a mejora de la atención de las personas en las entidades bancarias.

Han sido rechazadas las mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista relativas al pago a proveedores con IVA devuelto y a la celebración del 28-F.

Renuncia de Jesús Pascual

En el Pleno se ha formalizado la renuncia de Jesús Pascual de su acta como concejal. En la próxima sesión tomará posesión de la misma Fran Fernández, el siguiente en la lista electoral. El edil saliente ha recibido palabras de agradecimiento por su labor tanto por parte del alcalde como del conjunto de los portavoces municipales.

En un comunicado, los socialistas han señalado que "su labor ha destacado por su gran implicación con los vecinos y vecinas de la ciudad y con los diferentes colectivos sociales". Y han aprovechado para "darle la bienvenida a nuestro compañero Fran Fernández, en quien confiamos realizará un gran trabajo por los vecinos y vecinas y la ciudad de Algeciras".