La reforma de los paritorios del Punta Europa, finalista para dos premios internacionales

El proyecto de reforma del área de Paritorios del Hospital Punta de Europa de Algeciras ha sido seleccionado como finalista en dos categorías de unos premios internacionales de arquitectura, European Healthcare Design 2022 Awards. El proyecto ha sido presentado a estos galardones por Virai/Parra-Müller Arquitectura de Maternidades, encargados del diseño de estas instalaciones, que se pusieron en funcionamiento el pasado año.

El hospital algecireño, que presta servicio a las poblaciones del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste (Algeciras, Los Barrios y Tarifa), optará a los premios en las categorías de "Salud y Bienestar / Design for Health and Wellness" y "Adaptación y Transformación / Design for Adaptation and Transformation". En la primera de ellas, se enfrenta a un proyecto belga y a otro de Reino Unido, mientras que en la segunda categoría, compite con unas iniciativas presentadas desde Australia y Estados Unidos.

En unos días, los autores del proyecto realizarán una presentación online ante el jurado de estos premios, que se enmarcan en un Congreso Internacional que se celebrará entre el 13 y el 15 de junio en Londres.

Los paritorios del Hospital Punta de Europa cuentan con tres unidades de trabajo de parto y reanimación, una zona de observación y monitorización, una consulta de urgencias y un área quirúrgica completamente equipada, que incluye una zona de reanimación neonatal. Todo ello, en unos espacios más confortables y con mayor intimidad para las mujeres.