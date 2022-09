El PSOE de Algeciras rechaza la tala de árboles en el Parque María Cristina y exige el cese de las obras

El PSOE de Algeciras ha mostrado este sábado su rechazo a las obras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el Parque María Cristina. Los socialistas han asegurado que los trabajos ya implican la tala de árboles de este "pulmón verde" de la ciudad sin que este partido encuentre "convincentes" las explicaciones que "ahora se están intentando dar al respecto".

Varios representantes del partido, entre ellos la secretaria general y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y el portavoz en la Corporación municipal, Fran Fernández, así como representantes de juventudes socialistas, han participado este sábado en la acción de protesta convocada por la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción a las puertas del parque.

Según el PSOE, los manifestantes pedían que expertos independientes evalúen cuál es el estado real de la masa arbórea existente, así como las alternativas para su conservación y mejora.

“Hoy, la ciudadanía se ha concentrado a las puertas del Parque María Cristina para decirle no al señor Landaluce, no a la tala de árboles, no a malgastar el dinero público en una obra que siembra muchas dudas… El Parque María Cristina es de todos los algecireños y algecireñas, y entre todos tenemos derecho a decidir su futuro”, ha comentado Rocío Arrabal al término de la concentración, instando al alcalde del PP a “escuchar a la ciudadanía y dejar de pensar tanto en clave electoralista, y en las fotos que se va a hacer o no se va a hacer”.

La dirigente socialista algecireña ha criticado que el equipo de gobierno municipal haya optado por destinar 1 millón de euros, “que se dice pronto, con la deuda tan elevada que tiene el Ayuntamiento después de 12 años de nefasta gestión económica del PP”, a una "obra electoralista e innecesaria”. “Algeciras tiene otros muchos otros parques invadidos por la maleza y los matojos, parques infantiles rotos y oxidados, aceras destrozadas, colegios con falta de mantenimiento y otras muchas necesidades más acuciantes en la inmensa mayoría de sus barriadas”, según el PSOE.

El PSOE de Algeciras insta al alcalde y su equipo de gobierno a que redacten un nuevo proyecto donde se recoja qué árboles nuevos se van a plantar por los ya talados, además de explicar por qué se han talado los que ya han desaparecido del emblemático parque. “Si es verdad que estaban en tan mal estado y que eran un peligro para la seguridad de los usuarios del parque, ¿por qué no estaban señalizados, ni había carteles advirtiendo de dicho peligro? ¿Y por qué no se les ha dado durante todos estos años un tratamiento que hubiera evitado que siguieran enfermando?”, ha añadido Rocío Arrabal.

La dirigente socialista ha instado al alcalde a “dar la cara” y a paralizar las actuales obras de inmediato. “Ni uno, no puede talar ni un árbol más. Debe dar la cara, porque estas decisiones no se pueden tomar desde Sotogrande ni desde Madrid. Debe pedir perdón a los ciudadanos y paralizar las obras, y dejar de esconderse detrás de sus concejales y aparecer sólo cuando haya que hacerse la foto de rigor. Y debe permitir que entre todos los vecinos y vecinas de Algeciras decidamos el futuro de un parque que es patrimonio de todos, no exclusivamente de quienes ahora mandan en la calle Convento”, ha advertido Arrabal, recordando al alcalde que “la soberbia y las prisas electorales no son buenas compañeras de viaje”.