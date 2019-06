La ONCE reparte 350.000 euros a las puertas del Ayuntamiento de Algeciras

El sorteo de la ONCE del lunes dejó parte de su fortuna en la provincia de Cádiz, con 350.000 euros en Algeciras y otros 350.000 euros en Chipiona.

En Algeciras, Lorena Gómez, vendedora desde 2018, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno y repartió 350.000 euros en la calle Ancha, a las puertas del Ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad, además de un par de cupones de ellos, con 35.000 euros de premio, en el barrio de San José Artesano.

Lorena Gómez se declaraba esta mañana “supercontenta”. “Estoy hasta temblando”, decía. “Es que no llevo ni un año todavía, cumplo el 6 de julio, y haber dado un premio no me lo esperaba. Yo le digo a los clientes que me levanto todos los días pensando que hoy voy a dar el premio y que algún me llegará. Y mira me ha llegado”, comentaba entre risas.

En Chipiona, José Luis Blanco, vendedor de la ONCE desde 2011, repartió el mismo premio, otros 350.000 euros, en la avenida de Rota de Chipiona en una ruta de venta que incluye el santuario de la Virgen de Regla, el muelle pesquero y las cafeterías de la avenida del Ejército y Rodríguez de la Fuente, entre otras calles. “Muy contento. Eso es lo que más gusta, dar un premio”, decía esta mañana el vendedor. Blanco conoce bien la satisfacción que produce dar un premio mayor ya que en dos ocasiones, en 2016 y 2017, ha dado uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE los fines de semana agraciado con 2.000 euros al mes durante 10 años.

El sorteo, que estaba dedicado al 75 aniversario de PREMAAT, ha repartido el resto de premios entre Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para el próximo viernes, 21 de junio, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros, después de que un acertante ganara el pasado viernes 55 millones de euros en la República Checa.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.