Landaluce pide explicaciones por los continuos problemas en la conexión ferroviaria con Madrid

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez a través del presidente de Renfe, Isaías Táboas, explicaciones por los continuos problemas que presenta la conexión ferroviaria de la ciudad de Algeciras con Madrid.

En este sentido, el primer edil ha lamentado que, a los continuos retrasos en las llegadas, este martes se sumaba la última incidencia, con más de una hora de demora acumulada. Por todo ello, ha criticado la falta de inversiones para potenciar la vía, modernizarla y dotarla de nuevos y óptimos trenes al nivel de otras grandes ciudades de España. "Es muy preocupante que, en plena temporada estival, no se puedan adquirir billetes a través de la web para todo el mes de agosto en la línea directa Algeciras-Madrid-Algeciras. No tenemos información al respecto y sucede que, todo aquel que quiera venir para disfrutar de esta magnífica zona, tiene que hacer parada en Antequera, usar su propio vehículo para desplazarse provocando un gasto añadido o elegir otros destinos que no sean el Campo de Gibraltar”, ha puntualizado Landaluce a la vez que ha denunciado que “estamos pagando por un transporte de primera cuando nos están prestando un servicio de tercera o cuarta categoría".

"No hay plazas suficientes ya que se produce una gran saturación en puentes, fines de semana o fiestas, no existen ofertas o promociones en la compra de billetes para los clientes como en otros lugares de España y los vagones presentan unas graves carencias en servicios que si se prestan en otras líneas, produciéndose un agravio comparativo con esta línea férrea”, ha detallado el primer edil este martes.

Además, Landaluce ha añadido que “estamos perdiendo oportunidades de inversiones y crecimiento con esta vía que no está electrificada. Nuestro puerto también resta competitividad, por lo que demandamos una respuesta rápida y soluciones para los ciudadanos, actores, empresas y todo aquel que use este servicio”. Asimismo, no ha pasado por alto que “la comarca y Algeciras no pueden quedar en el olvido de este gobierno ya sea en reparto de fondos europeos, en la aplicación del Plan Integral o en todas aquellas inversiones necesarias y de justicia para esta zona olvidada por el gobierno central socialista”.

Finalmente, el alcalde ha recalcado que estas demandas no son caprichos, "sino el sentir de muchos vecinos y colectivos sociales y empresariales que están preocupados por el futuro de una conexión ferroviaria que usan cientos de personas y que cada vez más va perdiendo potencial, capacidad y calidad”. Landaluce ha tendido la mano al presidente del Renfe para tener un encuentro con su equipo y poder aclarar la situación, así como establecer una hoja de ruta para dar solución a estas reclamaciones a corto plazo.