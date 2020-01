La Junta normalizará las captaciones de agua de Algeciras como reclamaba el Ayuntamiento

La Junta de Andalucía regularizará las captaciones de agua fluyente en Algeciras a las que se oponía el anterior equipo de gobierno autonómico y que el Ayuntamiento defiende que son necesarias para garantizar en todo momento el abastecimiento de la ciudad.

Ambas partes alcanzaron un preacuerdo para acabar con el conflicto generado por las captaciones que fue ratificado el pasado 28 de agosto por la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, en su visita al Ayuntamiento de Algeciras. Con este pacto, la Junta y el Ayuntamiento tienen la intención de dar una salida negociada a un conflicto generado durante la anterior etapa de gobierno dentro de un “nuevo marco de entendimiento y colaboración institucional”.

Esta es la principal conclusión de la reunión que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mantenido este jueves con la subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, Daniel Sánchez. En la reunión han participado también los tenientes de alcalde delegados de Emalgesa, Javier Vázquez Hueso, y de Medio Ambiente, Laura Ruiz; así como técnicos de ambas administraciones.

El 24 de febrero de 2016, la delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía notificó al Ayuntamiento de Algeciras una resolución que daba por extinguida la autorización para realizar captaciones de agua en la Garganta del Capitán. La Junta recalcó entonces que la concesión que permitió al Ayuntamiento empezar con las tomas está caducada; que las captaciones estaban causando un impacto negativo en un entorno de alto valor como es esa zona del Parque Natural de Los Alcornocales; que el abastecimiento de agua de Algeciras está garantizado con la que llega desde los pantanos de Guadarranque y Charco Redondo; y que no contar con el agua de la Garganta del Capitán no tiene por qué influir en el precio del recibo. El Ayuntamiento, que presentó un recurso de alzada y se mostró incluso dispuesto a a acudir al Juzgado Contencioso Administrativo si era preciso para tratar de mantener las tomas, defendió que que la concesión estaba vigente; que se está respetando el caudal ecológico en la zona; que el abastecimiento quedará en riesgo y que no disponer del agua de la Garganta se notaría en la factura, por cuanto habrá que sustituirla por agua comprada de pantano. Llevar este agua a las zonas altas de Algeciras supondría además un gasto energético inasumible. “Mantener las captaciones resulta fundamental para garantizar el suministro a la población y generar alternativas sostenibles ante la sequía que merma las reservas de los pantanos”, ha explicado este jueves el alcalde, que ha recordado que actualmente Algeciras solo tiene una conducción en servicio para abastecer la ciudad desde los pantanos, que en caso de avería implicaría el corte del suministro, y que determinadas zonas como Pelayo solo reciben agua potabilizada procedente de las captaciones de El Bujeo.

De cara a poder alcanzar un acuerdo definitivo que permita mantener las captaciones, la Junta solicitó al Ayuntamiento un informe técnico que ofreciese toda la información relativa a las captaciones de Algeciras. Por ello, Emalgesa contrató a una empresa ambientóloga especializada que desde hace dos meses viene estudiando in situ tanto los aforos (cantidad de caudal) de agua que existen en los distintos puntos de captación de los ríos y arroyos y el estado ecológico de la zona como las necesidades actuales y futuras de abastecimiento para la población. A partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, la empresa externa ofrecerá una serie de conclusiones y propuestas para garantizar la satisfacción de las demandas, teniendo como prioridades el abastecimiento y la consecución de los objetivos ambientales.

Una vez concluida la reunión, los responsables y técnicos municipales y autonómicos visitaron algunos de los puntos de captación en la zona de la Garganta del Capitán, donde el director de la empresa externa les expuso con detalle los distintos datos recogidos y los medios empleados durante el trabajo de campo que concluyó la semana pasada.

Vázquez Hueso ha informado de que “la próxima semana se habrá concluido el informe técnico y se le remitirá a la Junta para su estudio, de forma que podamos alcanzar un acuerdo definitivo que permita mantener las captaciones actuales con un caudal ecológico. Esto supondrá el cierre a una de las mayores agresiones que el anterior gobierno socialista de la Junta perpetró contra Algeciras con el fin de encarecer el recibo del agua de los vecinos, queriendo llevarse además por delante a la entonces consejera delegada de Emalgesa y hoy subdelegada de la Junta”.

Finalmente, tanto la subdelegada del Gobierno andaluz en la comarca, Eva Pajares, como el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, han mostrado su satisfacción por poder realizar esta visita que se enmarca en la fase final de los estudios e informes aportados por el Ayuntamiento para regularizar las captaciones y que se ha realizado con técnicos de ambas administraciones.