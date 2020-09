El Ayuntamiento de Algeciras solicita 8 millones al fondo de ordenación

El Ayuntamiento de Algeciras vuelve a recurrir al fondo de ordenación del Ministerio de Hacienda, un instrumento puesto en marcha por el Gobierno central en 2014 para aliviar las dificultades financieras de las entidades locales. En esta ocasión, el Consistorio solicitará del fondo 8.095.196,56 euros para hacer frente a dos sentencias judiciales que podrían adquirir firmeza en 2021 y para sufragar el vencimiento de siete préstamos bancarios.

El pleno del Ayuntamiento de Algeciras, reunido esta mañana en sesión extraordinaria y telemática, ha aprobado la solicitud de adhesión al fondo. Con su adhesión al fondo de ordenación el Ayuntamiento obtiene liquidez mediante la concertación de operaciones de préstamo a bajo tipo de interés con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de saldar las deudas que tiene que abordar.

Según ha explicado la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, del montante solicitado 4.951.753,80 euros se destinarían al pago de dos sentencias judiciales que actualmente no son firmes. Se trata de una sentencia a favor de Urbe 2000 Grupo Inmobiliario Andaluz por una venta de suelo en Pajarete y supondría 3,16 millones de euros de coste al Ayuntamiento. Hijos de Juan Antonio Bandrés y otros recibiría 1,78 millones de euros por una expropiación en la calle Agustín Bálsamo. Ya se incluyeron en la solicitud al fondo de ordenación de este año y si no hubiera sentencia firme esa parte del préstamo no se haría efectiva ni causaría coste alguno al Ayuntamiento. Los 3.143.442,76 euros restantes estarían destinados a sufragar el vencimiento de siete préstamos bancarios.

“Seguimos dando solución a los múltiples problemas heredados de la anterior gestión socialista, de la que provienen las dos sentencias, al igual que procede de allí el 90% de los créditos que tenemos suscritos, por lo que en este sentido, lecciones al equipo de Gobierno de José Ignacio Landaluce, ninguna. Somos transparentes, somos responsables y somos buenos gestores, mientras que el PSOE arruina el presente e hipoteca el futuro”, subrayó la delegada municipal.

Oposición

La adhesión al fondo no ha contado con el apoyo de la oposición. El grupo municipal socialista se ha opuesto a una operación que supone "incrementar en ocho millones de euros más la deuda local con los bancos, que era de 219 millones de euros a 31 de diciembre de 2019".

“El señor Landaluce es incapaz de pagar ni siquiera los préstamos que pide, y por eso tres millones de los ocho que solicita ahora serán para pagar vencimientos de operaciones ya concedidas. Esta es otra consecuencia negativa más que provoca Landaluce para los algecireños, a los que está hipotecando por muchos años”, afirma el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

La nueva petición de deudas con los bancos obligará al gobierno local a ser más estricto en el cumplimiento del Plan de Ajuste, advierten los socialistas. Así lo reclama el interventor municipal accidental, quien también sostiene que será necesario pedir una media de nueve millones de euros más cada año como deuda financiera.

Entre las condiciones contempladas en el Plan de Ajuste figura la subida de impuestos y tasas, la supresión de exenciones y bonificaciones, la reducción de personal, y que no se cumplan las inversiones previstas. En este último caso, no podrá comprometerse inversión por más de 3,2 millones de euros al año.

En el caso de Adelante Algeciras, que ha votado en contra, el portavoz del grupo, Javier Viso, ha recordado que “al Fondo de Ordenación solo se pueden adherir ayuntamientos en situación financiera negativa y no es la solución al grave problema de endeudamiento al que nos está condenando este equipo de Gobierno, sino que suponen una huida hacia adelante que no hace sino empeorar la situación de asfixia en la que se encuentran las arcas municipales”.

Además, Viso señala que el Fondo de Ordenación viene asociado con un plan de ajuste, por tanto no “salen gratis” como siempre señala el Partido Popular. “Con este acuerdo, el Partido Popular compromete seriamente las posibles políticas que se puedan a hacer hasta el año 2036. Recordemos que la deuda viva del Ayuntamiento de Algeciras está valorada en unos 217 millones de euros y que la política económica del Partido Popular no ha ido a reducirla en ningún momento, solo a darles patadas hacia adelante, para que paguen los siguientes. Pero, al final, quien paga son los algecireños”.