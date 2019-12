Andalucía reclama el apoyo estatal para la acogida de los menores extranjeros

El sistema de acogida de los menores extranjeros no acompañados se enfrenta este año a un nuevo reto: el del modelo de financiación. La pasada semana la Junta de Andalucía alzaba la voz vía Consejo de Gobierno alertando de que el Ministerio de Sanidad había decidido no transferir la partida que sí había aportado el año anterior para sufragar las plazas de acogida de los menores que es necesario contratar para completar la red andaluza. El Gobierno considera que ya no existe situación de excepcionalidad como el año anterior, mientras la Junta alega que a 30 de noviembre de este año tenía 2.174 niños tutelados para 2.274 un año antes.

La negativa del Ministerio obligará a la comunidad autónoma a financiar al 100% el sistema de atención a los menores en 2020, año para el que se prevé concertar otras 1.389 plazas.

Según explican desde la Consejería de Igualdad, para el año entrante se necesitarán 1.072 plazas desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, con un coste de 7.601.474,50 euros, y desde el 1 de mayo al 31 de diciembre, que es cuando se incrementan las llegadas de menores extranjeros no acompañados, se precisarían 1.389 plazas con un coste de 20.046.341 euros. Eso supone un total de 27,6 millones de euros.

Además, remarca Igualdad, las previsiones de jóvenes que abandonarán el sistema de protección el próximo año por cumplimiento de mayoría de edad es de un número muy elevado, en consonancia con el de los menores en centros que actualmente tienen una edad superior a los 16-17 años. El 52% de los que se encuentran a fecha de hoy en los centros tiene 17 años o más.

Por tanto, también es imprescindible conseguir financiación para poner en marcha más plazas de atención a jóvenes extutelados; la Consejería estima que necesitará al menos 2,5 millones para poner en marcha unas 200 plazas nuevas de inserción social y laboral con atención residencial incluida.