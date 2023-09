Alumnos de los ciclos formativos de Torre Almirante, en huelga este martes por no tener Internet en las aulas

Los alumnos de los ciclos formativos del IES Torre Almirante en Algeciras protestan este martes por la falta de Internet en las aulas desde el pasado 1 de septiembre, fecha en la que se retomaron las clases tras las vacaciones de verano. A las doce, han celebrado una huelga a las puertas del centro educativo bajo la pancarta de "sin recursos no hay curso".

El director de Torre Almirante, José Ferreros Gálvez, ha explicado a Europa Sur que es conocedor de los problemas en las telecomunicaciones del instituto y que estos han sido trasladados a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.

"Hay que cambiar una serie de aparatos que suministra la Junta y que cuentan con unos protocolos de seguridad para no poder hackear el sistema. No es algo que pueda solucionarse de la noche a la mañana", añade el director, quien asegura que "la solución está en camino".

Ferreros lamenta, no obstante, que ningún alumno ni junta de delegados haya acudido previamente a hablar con él. En referencia a la convocatoria de huelga, sostiene que "no pueden lanzarse al viento las cosas. No son maneras. Primero hay que buscar el responsable y preguntar". Y concluye que no sabe quién habrá tenido la "brillante idea" de orquestar la protesta estudiantil de este martes.

Mientras tanto, los estudiantes de Torre Almirante utilizan sus propios datos móviles para acceder a recursos en línea y seguir su formación.

Falta de profesores

Según el director, los alumnos más afectados son los que cursan los ciclos formativos de administración y finanzas, prevención de riesgos profesionales y dietética.

Desde el comienzo de las clases, los matriculados en el laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico también se quejan por la falta de profesorado, lo que les impide realizar desdobles en el laboratorio. "No tiene ni pies ni cabeza, ni es justo para sus alumnos: es ilógico que en un módulo superior de laboratorio no se puedan realizar prácticas", exponía en una red social Miri Diaz Jiménez el pasado 15 de septiembre.

"Nuestro deber como futuros sanitarios, y también nuestro derecho, es recibir la formación adecuada para, cuando trabajemos como técnicos de laboratorio clínico y biomédico en hospitales con personas reales que tienen patologías reales, sean atendidas con la profesionalidad que merecen", exige a la Junta de Andalucía esta alumna del Torre Almirante.