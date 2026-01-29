Este restaurante de San Roque se cuela en la Guía Petit Futé 2026

El bar de tapas Don Benito, ubicado en la Plaza de Armas de San Roque, ha sido incluido en la Guía Petit Futé 2026, una de las referencias internacionales más valoradas para viajeros que buscan propuestas gastronómicas y destinos con encanto.

La edición de este año de la prestigiosa guía francesa considera a Don Benito “una dirección que no debe perderse” para quienes visiten la provincia de Cádiz y la comarca del Campo de Gibraltar, destacando la calidad de su propuesta culinaria, el servicio atento y su ambiente cálido e histórico.

Un clásico reinventado en San Roque

El establecimiento, regentado actualmente por Rodrigo Isorni, conserva la tradición de más de cinco décadas desde que fue fundado en 1974 por los hermanos Benito y Flor Isorni. Con una carta centrada en tapas y raciones que combinan lo tradicional con influencias creativas, Don Benito sobresale por platos como croquetas de rabo de toro, tartar de atun rojo de almadraba, hamburguesa de atún de almadraba, mousse de espéculoos y especialidades locales como cazón u ortigas de mar.

Tartar de atun rojo de almadraba de Don Benito / Daniela Alias

La Guía Petit Futé, conocida por explorar destinos y propuestas menos convencionales pero de alta calidad, destaca igualmente la decoración acogedora del bar y el trato en varios idiomas, incluido el francés, que facilita la experiencia de visitantes internacionales.

Un referente local con proyección nacional

Don Benito no solo ha recibido esta recomendación en la guía de viajes, sino que también cuenta con reconocimientos anteriores y mantiene una prolongada trayectoria de éxito, incluida la apertura de una sucursal en Madrid, que ha llevado su concepto más allá de la comarca.

El establecimiento se perfila así como uno de los puntos gastronómicos de referencia en el Campo de Gibraltar, tanto para residentes como para turistas que desean descubrir la oferta culinaria del municipio de San Roque.