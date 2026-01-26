Los embalses del Campo de Gibraltar, al límite antes de la llegada de la borrasca Joseph

A las puertas de la nueva borrasca atlántica Joseph, que empezará a dejarse sentir a partir de este martes, los pantanos del Campo de Gibraltar presentan una imagen impensable hace solo un año: embalses muy cargados, niveles cercanos al máximo y maniobras preventivas de desembalse ya en marcha.

Las precipitaciones abundantes de las últimas semanas, el persistente viento de poniente y un temporal marítimo que no da tregua han cambiado por completo el panorama hídrico de la comarca y todo indica que lo seguirán haciendo, al menos, hasta que acabe enero y buena parte de febrero.

Según los modelos europeos, este episodio húmedo podría prolongarse durante la primera quincena de febrero, un escenario que aumenta la probabilidad de que las tres presas de la comarca —Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar— tengan que seguir aliviando agua para mantener los márgenes de seguridad.

Así están los pantanos, uno a uno

El embalse de Charco Redondo, en el término municipal de Los Barrios, se encuentra este 26 de enero al 85% de su capacidad, con 67,18 hectómetros cúbicos almacenados. Hace apenas una semana, antes del paso de la borrasca Ingrid, el volumen era de 58,21 hm³, lo que da idea de la magnitud de las aportaciones recientes. El contraste con hace un año es aún más llamativo: entonces apenas acumulaba 21,83 hm³, en pleno contexto de sequía. Su capacidad total es de 79,17 hm³.

Más ajustada aún es la situación del embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, que se sitúa al 91% de su capacidad, con 75,75 hm³. Prácticamente está en el mismo nivel que hace una semana (75,69 hm³), lo que confirma que ha estado desembalsando agua en los últimos días. En enero de 2025, el panorama era radicalmente distinto: solo 29,08 hm³ almacenados frente a una capacidad máxima de 83,15 hm³.

El caso más extremo es el del embalse de Almodóvar, en Tarifa, que se encuentra al 100% de su capacidad, con 4,52 hm³. Hace una semana incluso superaba ese nivel (4,69 hm³), lo que obligó a activar desembalses controlados. Hace un año, en cambio, apenas alcanzaba 3,47 hm³, sobre una capacidad total de 4,44 hm³.

Una vaca pasta junto al embalse de Charco Redondo, el pasado mes de noviembre. / Vanessa Pérez

Desembalses con precedentes

No es habitual ver a Charco Redondo tan cerca de sus límites. La última vez que alivió agua fue en febrero de 2009, cuando llegó a alcanzar el 109% de su capacidad y Medio Ambiente abrió el desagüe de fondo por primera vez desde 2005 para garantizar la seguridad. Este embalse, junto al de Guadarranque, tiene como función principal el abastecimiento de agua para el desarrollo integral del Campo de Gibraltar.

En el caso de Guadarranque, el desembalse más reciente se produjo hace solo tres días, el pasado 23 de enero, cuando se abrió un desagüe de fondo en previsión de nuevas lluvias. Ha sido la segunda maniobra de este tipo en apenas una semana.

Por su parte, Almodóvar se mantiene un desembalse controlado de unos 12 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de ganar un volumen de resguardo de aproximadamente 200.000 metros cúbicos por debajo del nivel máximo normal que marcan las normas de explotación. Esta reserva permitirá regular mejor las lluvias que están por venir.

Todas estas actuaciones responden a criterios estrictamente técnicos y de seguridad, en un contexto de embalses muy cargados y un escenario meteorológico que invita a la prudencia. Bajar ahora los niveles es ganar margen mañana para absorber nuevas aportaciones y minimizar riesgos en una comarca especialmente sensible a los episodios de lluvias intensas.

Un cielo que no se vacía

La previsión del tiempo no deja lugar a demasiadas ilusiones para los amantes del sol. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha advertido de que, debido al paso continuo de borrascas atlánticas, los acumulados de lluvia pueden ser muy importantes, con riesgo de inundaciones y crecidas.

Los modelos meteorológicos a 15 días —hasta donde alcanzan— muestran un mapa de precipitación acumulada en Europa que impresiona incluso a los más fans del paraguas. Todo apunta a que febrero arrancará también pasado por agua, al menos durante su primera quincena. Traducido: hasta San Valentín, como mínimo, seguiremos mirando al cielo… y no precisamente para ver estrellas.

La Aemet, sin ir tan lejos en el calendario, sí confirma que esta semana, del 26 de enero al 1 de febrero, será en Andalucía significativamente más lluviosa de lo normal. La recta final de enero llegará marcada por nuevas borrascas atlánticas, con un flujo del oeste cargado de humedad, lluvias casi continuas y temperaturas más suaves. Se establecerá un auténtico pasillo húmedo desde el Caribe hasta nuestras latitudes, con un contenido de vapor de agua muy elevado. Vamos, que el cielo viene bien abastecido.

Para abrir boca, con la llegada de Joseph, la Aemet ha activado el aviso amarillo en el Campo de Gibraltar para este martes, 27 de enero, por precipitaciones de hasta 20 mm en una hora y 40 mm en 12 horas. Un aviso que, visto el estado de los embalses, se sigue con especial atención.